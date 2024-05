SSD Corsair MP700 PRO SE zvyšuje rychlost až na 14 GB/s

Corsair má v nabídce několik SSD řady MP700. Zatímco klasická řada MP700 PRO SE, která tyto hodnoty posouvá ještě výše. Ty totiž mohou dosahovat až 14 GB/s u sekvenčního čtení a 12 GB/s u sekvenčního zápisu. Využívají tedy sběrnici PCIe 5.0 x4 a podporují protokol NVMe 2.0. Máme tu paměťové čipy 3D TLC a jde o SSD formátu M.2 2280. Tato SSD podporují technologii Microsoft DirectStorage, která optimalizuje přenosy mezi SSD a VRAM při současném snížení zatížení CPU.

Společnostmá v nabídce několik SSD řady. Zatímco klasická řada MP700 končí maximálně na hodnotách 10 GB/s u sekvenčního čtení i zápisu, MP700 Pro posunulo tyto hodnoty až na 12,4 GB/s, resp. 11,8 GB/s. Ani to ale není konečná, neboť se nyní představuje řada, která tyto hodnoty posouvá ještě výše. Ty totiž mohou dosahovat ažu sekvenčního čtení au sekvenčního zápisu. Využívají tedy sběrnici PCIe 5.0 x4 a podporují protokol NVMe 2.0. Máme tu paměťové čipy 3D TLC a jde o SSD formátu M.2 2280. Tato SSD podporují technologii Microsoft DirectStorage, která optimalizuje přenosy mezi SSD a VRAM při současném snížení zatížení CPU.

Pokud jde o hodnoty náhodných přístupů, u čtení je to 1,7 milionu IOPS, u zápisu pak rovněž výborných 1,6 milionu IOPS. K dispozici budou v kapacitách 2 TB a 4TB, přičemž ta druhá nabídne životnost na 3000 TBW (tedy 750 přepisů). Corsair bude prodávat nová SSD ve třech variantách, a to bez chladiče pro ty, kteří na něj chtějí aplikovat vlastní systém chlazení, se vzduchovým chladičem nebo s vodním blokem Hydro X Series. V těchto konfiguracích byla cena stanovena na 344,99 USD za 2TB verzi, resp. 639,99 USD za 4TB variantu. Verze bez chladiče jsou o něco levnější, např. 4TB verze je levnější o 15 USD. Komu by nestačila kapacita 4 TB, může nově sehnat 8TB SSD, ale ve starší řadě (MP600 PRO LPX).