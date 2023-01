SSD Micron 9400 přichází ve formátu U.3 s kapacitou až 30,72 TB

Micron je nejen výrobcem paměťových čipů, ale má ve své nabídce také SSD. Do třídy průmyslových SSD zamíří nová řada Micron 9400. Novinky jsou založeny na 176vrstvých 3D NAND TLC čipech a jsou ve formátu U.3 se zpětnou kompatibilitou s U.2. Komunikace je založena na rozhraní PCIe Gen4 x4 s NVMe 1.4. Podle firmy jsou proti jiným konkurenčním SSD až 2,3krát výkonnější v oblastech smíšeného provozu (konkrétně při 70 % čtení, 30 % zápisu) a proti předchozí generaci Micron 9300 vylepšují efektivitu o 77 % (94100 4K IOPS/watt proti původním 53100). Určení mohou najít pro cloudová úložiště, datová centra, systémové integrátory, také jako cache paměti, systémy pro vysokofrekvenční obchodování nebo trénování umělé inteligence.



V nabídce budou ve dvou řadách Micron 9400 PRO a 9400 MAX. Ve všech případech a kapacitách má sekvenční čtení i zápis dosahovat rychlosti 7000 MB/s. U náhodného čtení to pak bude 1500K-1600K IOPS, u náhodného zápisu pak 300K IOPS u řady PRO a 600K u řady MAX. V případě náhodných přístupů 70R/30W je to pak 770K-780K IOPS u první a 900K-940K IOPS u druhé. 9400 PRO ale má i některé vlastnosti lepší a jednou z nich je kapacita. Dostupné budou s kapacitami 7,68 TB, 15,36 TB a 30,72 TB. 9400 MAX na tom bude trochu hůře, ale rozdíly nejsou příliš výrazné, dodávány budou jako 6,4 TB, 12,8 TB a 25,6 TB. Podrobnější data pak naleznete v tabulce. Jaké budou mít ceny, to nevíme, ale průmyslová SSD s kapacitou 30,72 TB obvykle stojí okolo 200-250 tisíc Kč.