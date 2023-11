SSD PNY CS3150 sice nabídne až 12 GB/s, chladí ho ale dva malé ventilátory

Společnost PNY je další, která představila velmi rychlá SSD na sběrnici PCIe 5.0. Jde o model XLR8 CS3150, přičemž k dispozici bude v kapacitě 1 TB a 2 TB. Menší varianta slibuje přenosovou rychlost sekvenčního čtení 11,5 GB/s, u zápisu pak 8,5 GB/s. Větší 2TB verze v tomto bude lepší, poněvadž ta dosáhne až na 12 GB/s u čtení a 11 GB/s v případě zápisu. To jsou opravdu velmi solidní rychlosti. Bohužel se také podílí na vysoké spotřebě a potřebě výkonného chlazení.



Doby, kdy jsme SSD nechladili vůbec, nebo jsme používali pasivní chladič, se patrně chýlí ke konci. PNY totiž sáhlo k aktivnímu chlazení, které využívá dva maličké ventilátory. Ty pochopitelně vyžadují zapojení 4pinového konektoru. Díky tomu by se teplota SSD měla udržet v rozumných mezích, to by tak nemělo sahat k throttlingu (omezování výkonu), aby se nepřehřívalo. K dispozici budou verze s bílým a černým chladičem, v nabídce bude i verze s RGB osvětlením využívajícím 9pinový konektor. Ovládání světel probíhá přes software PNY Velocity-X. 1TB verze bude za 179,99 USD, RGB varianta pak za 189,99 USD. Cenu 2TB varianty zatím neznáme.