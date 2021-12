SSD pro audiofily, nebo jen hardwarové placebo?

Při pohledu na samotný produkt ani nelze hned vidět zradu. Nic se tu neskrývá a naopak veškeré komponenty jsou na PCB přiznané včetně kontroleru s neklamným logem firmy Realtek, krystalu (Crystek CCHD-957), pamětí NAND Flash, dvou kondenzátorů od Audionote a externího napájení (5V DC), na nějž prý lze SSD přepnout. Skoro jako by toto SSD bylo zároveň i zvuková karta, což by za jistých okolností mělo s ohledem na rušení i smysl. To by ale toto zařízení muselo fungovat jako samostatná jednotka nezávisle na PC a také bychom očekávali odstínění od zbytku systému a vlastní audio vstupy/výstupy.

Toto SSD se objevilo na fórech Audiophilestyle a autor tvrdí, že je vyvinul v úzké spolupráci s jistým (nejmenovaným) výrobcem SSD kontrolerů, což by ovšem logicky měl být Realtek známý především díky svým síťovým a audio řešením, ale tato firma vyrábí i SSD kontrolery. Lze si ale představit, že Realtek by onu údajnou úzkou spolupráci spíše rezolutně popřel, takže asi i proto zůstává nejmenován.

Máme tu celkem 1 TB paměti 3D TLC NAND Flash, která se může už vcelku pohodlně vejít do jednoho pouzdra. Ovšem pouze třetina této paměti je reálně k dispozici, neboť celé SSD běží v SLC režimu (respektive v pSLC - pseudo SLC), čili namísto třech bitů zapisuje do buňky pouze jeden. Obvykle se takový přístup používá k tomu, aby výrobci nabídli SSD s vysokou výdrží a výkonem, jenomže v tomto případě má SLC režim dle autora naopak zvyšovat kvalitu zvuku.

Jinými slovy, autor se snaží své potenciální zákazníky přesvědčit o tom, že ony nuly a jedničky uložené v SLC buňkách budou znít lépe než nuly a jedničky z TLC buněk, což je samozřejmě obrovský nesmysl. V TLC režimu pak dle něj hudba zní ploše, nemá dynamiku a rozsah, přičemž v pSLC zní přirozeně, hladce i mohutně, zkrátka lépe.

Pokud by přitom autor operoval s tím, že lepší zvuk je následkem toho, jakým způsobem je provedeno napájení, možná by se dalo ještě uvažovat o tom, že za tím něco bude, tedy že půjde o snahu o minimalizaci rušení, které se může dostávat ven skrz DA převodník. Jenomže do toho se může dostat rušení z celé řady zdrojů a v konečném důsledku jde stejně o to, jak se s ním vypořádá zvuková karta.







