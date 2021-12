SSD s PCIe 5 od Adata mají přinést rychlost až 14 GB/s

Sotva se začínají rozšiřovat SSD s rozhraním PCIe 4, které posunulo maximální přenosové rychlosti někam nad hranici 7000 MB/s, už se výrobci připravují na další generaci rozhraní PCIe 5. Společnost Adata ukázala dva chystané modely Project Nighthawk a Project Blackbird, které mají využívat právě rozhraní PCI Express 5.0 a u obou modelů se máme těšit na sekvenční čtení s rychlostí až 14 GB/s.

Trochu rozdíl bude v sekvenčním zápisu. Nighthawk má využít řadič Silicon Motion SM2508 a dosahovat rychlosti 12 GB/s, Blackbird pak bude mít řadič InnoGrit IG5666 a trochu nižší rychlost zápisu 10 GB/s. I to je ale vysoko nad schopnostmi dnešních SSD s PCIe 4. Obě SSD by měla jít do prodeje s kapacitami až 8 TB. Zatím nevíme, jaké čipy NAND budou novinky obsahovat. Finální představení by mělo proběhnout v lednu na CES 2022.

