SSD s ventilátorem? Adata SE920 jako první externí SSD s USB4 ho má

Rychlá SSD dnes už mají natolik vysoké spotřeby, že vyžadují nejen pasivní, ale někdy přijde vhod i aktivní chlazení. To se nově stává problémem i pro externí SSD. I ta totiž mohou být opravdu hodně rychlá (a horká), jak ukazuje nové externí SSD Adata SE920. Jde o první SSD tohoto druhu, které je vybaveno rozhraním USB 4, je kompatibilní i se staršími standardy USB 3.2, USB 2.0 a podporuje také Thunderbolt 3 i 4. Díky velmi rychlým čipům zvládá přenosové rychlosti 3800 MB/s u sekvenčního čtení a 3700 MB/s u sekvenčního zápisu. SSD se dá povysunout, čímž se zvětší plocha pro chlazení a vniknutí chladnějšího vzduchu, navíc je tu i onen aktivní ventilátor a toto vše by mělo zajistit snížení teplot až o 10 %.



Dle firmy tak zvládne přenést 10GB video soubor za pouhé 3 sekundy, kompatibilní je se systémy Android, macOS i Windows, poradit by si měl i s herními konzolemi a umožnit např. i rychlé načítání her uložených na takto rychlém úložišti. Vzhledem k tomu, že se rozšiřuje počet fotoaparátů a telefonů (např. iPhone 15 Pro ), které umí záznam videa přes USB-C na externí SSD, mohl by posloužit i v tomto (firma ale toto využití explicitně nezmiňuje).