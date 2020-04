Stadia Pro nyní zdarma na 2 měsíce, u nás však stále ještě není

Google tak nabízí přístup ke službě Stadia Pro na dva měsíce zdarma, a to postupně v zemích, kde ta již funguje. Nyní to tak platí i pro Velkou Británii a dále se mají dočkat zákazníci ještě v 13 jiných zemích. A pokud už někdo má tuto službu předplacenou, pak Google jim předplatné prodlouží o dva měsíce či jim ho prostě po tuto dobu nebude účtovat, což tak představuje celkem 20 dolarů.

Ovšem Stadia není GeForce NOW, kde můžeme využít knihovny jiných platforem. Pro Stadii si musíme hry kupovat zvlášť a pochopitelně si nikdo nebude pořizovat titul pro službu, kterou si chce jen vyzkoušet. Ovšem je tu i nabídka devíti volně přístupných titulů, a to Destiny 2: The Collection, Grid, Gylt, Metro Exodus, Steamworld Dig 2, Steamworld Quest: Hand of Gilgamech, Thumper, Serious Sam Collection, Spitlings a Stacks on Stack. Na nich si tak můžeme dosytosti vyzkoušet, jak nám Stadia vůbec funguje a zda stojí za to. Ostatní tituly jako Red Dead Redemption 2 či Borderlands 3 si už musíme případně pořídit.

Google uvádí, že k této nabídce jej přivedl šířící se koronavirus, který v řadě zemí drží obyvatelstvo doma. Ovšem právě proto i značně vzrostl síťový provoz a další tisíce lidí hrajících streamované hry tomu rozhodně nepomůžou. Proto Google alespoň dočasně omezil streamovací rozlišení na 1080p, takže 4K si zatím nikdo nevyzkouší.

Co dalšího je ovšem potřeba pro hraní na Stadii? Je to jednak gamepad s rozhraním USB, anebo prostě klávesnice a myš a dále notebook, desktop, tablet s Chrome OS a pro iOS a Android jsou připraveny aplikace.

Dvouměsíční nabídka Google Stadia Pro zdarma čítá USA, Velkou Británii, Kanadu, Irsko, Francii, Německo, Itálii, Španělsko, Nizozemí, Belgii, Švédsko, Dánsko, Norsko a Finsko. V Evropě je Stadia ještě i v Rakousku, ale to se této nabídky nedočkalo. A jako obvykle, pokud se někdo rozhodne nabídku využít, měl by pamatovat na to, že v programu Pro zůstane i po dvou měsících, takže jej musí poté zase zrušit, jestliže nebude chtít platit.

