Stadler Flirt Akku: akumulátorové vlaky míří do USA

Akumulátorové dopravní prostředky míří i na železnice. I když je mnoho elektrifikovaných tratí, neplatí to ani zdaleka pro všechny země světa, což je případem např. USA. Pro zajímavost, zde mají elektrifikováno jen necelé 1 % železničních tratí a jejich celková délka je sotva polovinou toho, co máme v naší maličké ČR (ta je elektrifikována z cca 34 %). Jedním z řešení místo elektrifikace je provoz vlaků na baterie, což sice odstraní nutnost stavět dlouhá elektrická vedení, přesto ale bude nutné zajistit nabíjení a přívod obrovského množství elektrické energie do těchto míst.



Jeden z takových projektů je vlak Flirt Akku od švýcarské společnosti Stadler, jejíž americká pobočka bude spolupracovat s Utah State University (USU) a Aspire Engineering Research Center. Tyto firmy se budou snažit upravit vůz tak, aby byl vhodný i pro americké podmínky. V evropské specifikaci by to totiž nemuselo stačit. Akumulátory se mohou nabíjet jak ve stanicích, tak i během jízdy na případných úsecích elektrifikované tratě. Pokud jde o Evropu, ABB už od roku 2021 pro tyto vlaky v Evropě dodává 400V a 1000V nabíječky. Po Evropě se prohání už více než 110 těchto akumulátorových vlaků, mnoho z nich je např. v Německu. Na baterie může jet max. 140 km/h (na elektrifikované trati až 160 km/h) a běžný dojezd na akumulátory je 100-150 km, nabít se má za 15 minut a vyrábí se v konfiguracích se 120 až 180 sedadly. Pro americké podmínky by ale takový dojezd asi nestačil, a tak uvidíme, co se změní v americké specifikaci vlaku.



V prosinci 2021 se nicméně tomuto vlaku navzdory zimě (teplotám pod nulou) povedlo stanovit rekord v jízdě akumulátorovým vlakem, kdy dosáhl dojezdu 224 km a tato vzdálenost je také uvedena v Guinessově knize rekordů.