Star Citizen opět mění roadmap, Squadron 42 Beta jen tak nepřijde

Cloud Imperium Games tak nepotěší především ty, kteří se těšili na Squadron 42, titul pro jednoho hráče, jímž se možná chtěli zabavit do té doby, než přijde Star Citizen v opravdu použitelné podobě. To ale ještě může trvat velice dlouho, ovšem na tom již nesejde, neboť betaverze hry Squadron 42, která měla přijít už co nevidět, byla odložena. A to ne o pár měsíců či půl roku, ale na neurčito. To ale nemá znamenat, že jde o eufemismus pro její zrušení. Jde jen o to, že tu není pevný termín, na nějž je ještě brzy.

Vývojářům hry Star Citizen se nedá upřít, že ji v posledním roce značně vylepšili. Máme tu už nespočet míst k navštívení a lze hrát i dlouhé hodiny, aniž by hra spadla, nebo nás zabil nějaký bug (když máme štěstí), jenže zatím pokulhává vývoj toho, co se ve hře dá dělat.

Chybějí některé klíčové herní mechaniky, jako je dynamický systém misí, které se přizpůsobí danému prostředí, hacking, léčení, pořádný looting a s ním spojený inventorář anebo také chytání zločinců, na něž je vypsána odměna. Tyto mechaniky jsou navíc mnohdy spojeny s chybějícími hlavními herními funkcemi, jako je pořádná AI, přítomnost bezpečnostních sil a vůbec systém NPC, které nyní v lepším případě bezcílně chodí či postávají a v horším stojí na lavičkách.

Co se ale změnilo v rámci roadmap ? Chris Roberts sděluje, že záměrem bylo jako dříve ukázat, co můžeme očekávat během dalších čtyřech kvartálů, které znamenají čtyři nové verze hry. Jenomže čím více je daný kvartál vzdálen, tím méně můžeme počítat s tím, že novinky v něm obsažené skutečně dorazí, ale to je logické.

Nyní tu máme ale novou roadmap, která ukazuje plánovaný vývoj jednotlivých týmů, které mají na starosti třeba planety, zbraně, lodě, mise, atp. Prozatím jde ale ještě o neúplný dokument, neboť v CIG pracuje nějakých 50 týmů a roadmap jich ukazuje zatím jen 20.

A pokud jde o vývoj Squadron 42, Roberts se chce poučit z problémů CDPR s Cyberpunkem 2077 a uvádí, že hra bude prostě k dispozici až tehdy, kdy bude hotová, a to bez žádného pevného termínu a bez ohledu na to, zda se stihne či nestihne nějaká silná prodejní sezóna. Z toho důvodu se také předem nebudou ukazovat žádné materiály z hry. Až když už bude její nástup na trh opravdu blízko, můžeme očekávat videa, obrázky, atd.



Doufejme, že vývoj nebude trvat dalších deset let a že se už v dohledné době dočkáme Star Citizenu v podobě, která už bude opravdu hratelná. Mezitím nás čeká velká aktualizace Elite: Dangerous v podobě Odyssey, kde se vývojáři jistě inspirovali tím, co nabídne právě Star Citizen. Poprvé tak budeme moci vylézt ze své lodi a projít se po planetě či měsíci, což nám dá nové možnosti boje a grindování všeho druhu.

