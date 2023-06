Star Trek: Infinite: gameplay trailer na grand strategii od Paradox Interactive

Před 2 týdny v rámci akce Summer Game Fest 2023 vývojáři zveřejnili první teaser trailer, na jehož konci lákali na představení hry stanovené na 16. června. V komunitě kolem Star Treku jde o uznávané datum pro Captain Picard Day coby odkaz na události v epizodě The Pegasus ze seriálu ST: The Next Generation, které probíhaly v den s hvězdným datem 47457.1, což odpovídá právě 16. červnu. Takže nutný trekkie úvod máme za sebou a teď se pojďme podívat, co všechno zatím víme o Star Trek: Infinite.

Jako první je třeba si ujasnit časové zasazení. Hra by měla začínat několik desítek let před událostmi seriálu ST: TNG a měli bychom v ní ovládat celou flotilu lodí jedné ze čtyř (podle vlastní volby) nejdůležitějších mocností v kvadrantech Alfa a Beta. Každá bude disponovat vlastními specifickými vlastnostmi, příběhy, misemi atd., takže hraní za každou z nich by mělo působit dostatečně odlišně:

Spojená federace planet (United Federation of Planets)

Romulanské hvězdné impérium (Romulan Star Empire)

Cardassijská unie (Cardassian Union)

Klingonská říše (Klingon Empire)

A ano, bude možné ovládat i Enterprise-D, loď třídy Galaxy, na které byl kapitánem právě Jean-Luc Picard. Vývojáři slibují grand strategii (což se označuje také jako 4X: eXplore, eXpand, eXploit, eXterminate) postavenou na systémech, které byly ve hře Stellaris, tedy s komplexními mechanismy a řadou různých rozhodnutí, které ovlivní další události. Zároveň ale dodávají, že tyto mechanismy zde byly zjednodušeny.

Takže na jedné straně by to mělo být komplexní, ale na straně druhé zase ne tak moc, aby to příliš neodrazovalo ty, co si chtějí prostě zažít dobrodružství ve světě Star Treku. Zní to možná jako kočkopes, ale Stellaris měl opravdu složité herní mechanismy, takže rozumím snaze o zjednodušení, když chtějí oslovit i cílovou skupinu z řad fanoušků seriálů a filmů a ne pouze hráčů grand strategií. Každopádně by neměl být nějaký jeden ideální způsob, jak tu hru nejlépe hrát. Podívejme se tedy na nejnovější gameplay trailer:

Vzhledem ke zvolenému žánru zde více než kdy jindy stojí za to se podívat, jaké hry pro PC má Paradox Interactive v roli vydavatele už za sebou , jelikož to pomůže napovědět, jaké bychom asi tak mohli mít očekávání (následuje výpis jimi vydaných her pro PC od roku 2015):

Název Vydáno Vývojářské studio Victoria 3 2022 Paradox Development Studio Crusader Kings III 2020 Paradox Development Studio Empire of Sin 2020 Romero Games Surviving the Aftermath 2020 Iceflake Studios Age of Wonders: Planetfall 2019 Triumph Studios Imperator: Rome 2019 Paradox Development Studio Surviving the Aftermath 2019 Iceflake Studios BattleTech 2018 Harebrained Schemes Surviving Mars 2018 Haemimont Games, Abstraction Games Steel Division: Normandy 44 2017 Eugen Systems Hearts of Iron IV 2016 Paradox Development Studio Stellaris 2016 Paradox Development Studio Tyranny 2016 Obsidian Entertainment Cities: Skylines 2015 Colossal Order, Tantalus Media Knights of Pen & Paper 2 2015 Kyy Games Magicka 2 2015 Pieces Interactive Pillars of Eternity 2015 Obsidian Entertainment

teaser trailer. Takto bohatý seznam s několika velmi povedenými a úspěšnými strategiemi, to zní hodně slibně. Na druhou stranu, když se podíváme na historii dosud vydaných her samotným vývojářským studiem Nimble Giant Entertainment , které na ST: Infinite pracuje, zjistíme, že za celou svou historii od svého vzniku v roce 2002 vytvořili pouze 1 hru stejného žánru: Master of Orion: Conquer the Stars (Metacritic: 74/7.1). Od jejího vydání v roce 2016 ale už přece jen uběhlo 7 let. Nicméně předpokládám, že Paradox Interactive si díky svému portfoliu hodně pohlídají, jak bude hra ve finále vypadat, takže zatím není důvod k obavám. A na závěr si připomeňme nedávný

Star Trek: Infinite bychom se měli dočkat na podzim tohoto roku a měla by být k dispozici na PC a macOS. Herní konzole uvedeny nebyly, což ale není překvapivé vzhledem k tomu, o jaký žánr se jedná, tedy o komplexní grand strategii, tzn. lze očekávat velké množství všemožných rozhodnutí, statistik a tabulek, pro což se vždy hodí mnohem více ovládání pomocí myši a klávesnice než pomocí herního ovladače.