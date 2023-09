Star Wars Jedi: herec Cameron Monaghan (Cal Kestis) potvrdil vývoj 3. dílu série

Herec Cameron Monaghan, který ve hrách ze série Star Wars Jedi od vývojářů Respawn Entertainment nejenže dabuje hlavní postavu Cala Kestise, ale je také předlouhou pro její model, se před pár dny zúčastnil konference Ocala Comic Con 2023, na které jasně řekl, že právě teď pracují na 3. hře ze série Star Wars Jedi:

Cameron Monaghan:

"We are working on the third and we are in the process of doing it right now, so you know, that's been... that's a big undertaking and it's been some conversations so far, but you know... hopefully when all things are said and done we will be able to go in and make something really cool for you guys again."

Cameron Monaghan | CZ překlad:

Pracujeme na třetím a právě teď ho děláme, takže víte, to bylo... je to velký závazek a zatím bylo pár debat, ale víte... doufejme, že až bude vše ujasněné a hotové, budeme moci se do toho opřít a udělat pro vás opět něco opravdu skvělého.





Andrew Wilson, CEO společnosti Electronic Arts (EA), které patří vývojářské studio Respawn Entertainment a která hry ze série Star Wars Jedi vydává, zúčastnil konference "Communacopia + Technology Conference", na které Dále lze zmínit, že začátkem tohoto měsíce se, CEO společnosti, které patří vývojářské studio Respawn Entertainment a která hry ze série Star Wars Jedi vydává, zúčastnil konference "Communacopia + Technology Conference", na které mluvil o rozpracovaných projektech a na adresu Respawn Entertainemnt (EA toto vývojářské studio koupilo v roce 2017) uvedl následující:

Andrew Wilson:



“We haven’t done that many acquisitions, we’ve done a few. Respawn of course was maybe one of the most incredible acquisitions ever done in the industry." “They’re an incredible team and they’ve created incredible value for us, for our shareholders, and certainly for these global communities of players across Apex and the Jedi series." “And you should imagine that there’s some other things going on at Respawn that we’re very excited about, that we’re not going to talk about but that we’re very excited about just given the quality of that group.”

Andrew Wilson | CZ překlad:

"Neudělali jsme zase tolik akvizic, udělali jsme jich pouze pár. Respawn byl samozřejmě možná jednou z nejneuvěřitelnějších akvizic, které kdy byly v tomto odvětví provedeny."

„Jsou neuvěřitelný tým a vytvořili neuvěřitelnou hodnotu pro nás, pro naše akcionáře a určitě pro globální komunity hráčů napříč sériemi Apex a Jedi."

"A můžete si představit, že se v Respawnu teď pracuje na dalších projektech, ze kterých jsme velmi nadšení, o kterých sice nebudeme mluvit, ale jsme z nich velmi nadšení právě díky kvalitě práce těchto vývojářů."



patche 7, který vyšel 5. září 2023 a přidal do hry (4 měsíce po vydání) i nativní podporu pro upscaling technologii DLSS od Nvidie (viz Herní produkci Respawn Entertainment osobně hodnotím velmi vysoko, takže je škoda, že se jejich nejnovější hra Star Wars Jedi: Survivor na PC stále potýká s výkonnostními problémy, viz následující technologický rozbor od Digital Foundry po aplikaci nejnovějšího, který vyšel 5. září 2023 a přidal do hry (4 měsíce po vydání) i nativní podporu pro upscaling technologiiod Nvidie (viz seznam jeho změn ).