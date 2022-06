Starfield nás nenechá přistávat na planetách, budeme se na ně "loadovat"

Je zřejmé, že Bethesda měla oproti tvůrcům hry Star Citizen svou práci značně usnadněnou už jen tím, že její Starfield je určen pouze pro jednoho hráče, který tak bude tvořit středobod celého herního vesmíru. Todd Howard nám ale slíbil přes 1000 plně prozkoumatelných planet, takže jsme si mohli myslet, že na ně budeme přistávat stejně jako v případě Star Citizenu, čili že prostě doletíme z vesmíru na jejich povrch. Tak to ale nebude.

Star Citizen je masivně multiplayerový vesmírný simulátor, i když v případě orbitálních mechanik nejde zrovna o hardcore (mírně řečeno). Svět v něm ale funguje tak, že i z povrchu planety můžeme pozorovat třeba stanice na oběžné dráze, a přitom vidět, co se na nich opravdu děje. Kdyby tak někdo ve stejné instanci přiletěl a milou stanici vymazal atomovkou z oblohy, my to z povrchu planety uvidíme. Stejně tak můžeme z vesmíru přistávat naprosto dle libosti na kterékoliv místo planety.

Bethesda je ale toho názoru, že v případě Starfieldu nic takového není nutné, a tak vytvořila systém cestování mezi vesmírným prostorem a planetami prostě jako funkci fast travel, jakou známe z jejích jiných her. My si prostě jen vybereme místo na planetě, kam se chceme přesunout a je to. Nic jiného, co by nás více vtáhlo do hry, ani nebude možné, neboť dle Howarda jsou povrch planety a vesmír odlišné a samostatné reality.

Je možná škoda, že nám nebude umožněno, abychom si sami přistáli na zvolené místo, ale je pravda, že pro mnohé by taková věc představovala jen nudnou ztrátu času, asi jako jízda na koni mezi Riftenem a Markarthem. Jde ale o to, že ve Skyrimu takovou cestu můžeme podstoupit, ale Starfield nám to ani neumožní.

Bethesda ale asi neměla motivaci takovou mechaniku vytvořit právě i kvůli tomu, že nejde o multiplayer. Pokud nás tedy někdo překvapí útokem náhle se objevivší lodi, stejně to bude jen naskriptovaná událost, a tak se vývojáři už před lety rozhodli, že to udělají jen v rámci rychlého cestování.

Jenomže, a to je důležité, se nedozvídáme, zda bude v této hře vůbec umožněn let lodi v atmosféře, abychom se mohli s její pomocí rychle přesunout na vzdálenější místo. Nemusí jít přitom zrovna o naši hlavní loď, ale aspoň nějaké vozítko. Pak by totiž možnost zkoumat celé planety ztratila význam a my bychom si mohli být v podstatě jistí, že snad až na nějaké to easter egg půjde o procedurálně generovanou nudu a šeď.