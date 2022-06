Starfield představen, nabídne přes 1000 planet k prozkoumání

Starfield i Star Citizen nám totiž nabídnou v podstatě to samé s jedním velice podstatným rozdílem. Starfield bude stejně jako Skyrim záležitostí vyloženě jen pro jednoho hráče, kdežto v případě hry Star Citizen je tomu právě naopak (když nebereme v úvahu titul Squadron 42). Jinak si ale také budeme moci poletovat po různých systémech i planetách, kde můžeme vraždit, krást, dobývat, těžit, a to pochopitelně s možností nechat se vést hlavní dějovou linií.

Bude tu přitom velice rozsáhlý herní svět čítající přes 1000 planet v cca 100 systémech, což Bethesdě dává obrovské možnosti, jak takový prostor využít (nebo jej nechat téměř prázdný). Víme ovšem, že nás hra nebude nutit přistávat jen v určitých lokacích daných planet. Můžeme si tak dosednout kamkoliv, ovšem pochopitelně s tou vidinou, že na daném místě najdeme jen procedurálně vygenerované prostředí.



Pochopitelně půjde o RPG, takže můžeme uvažovat o této hře jako o The Elder Scrolls ze sci-fi žánru (chybět nebude ani odemykání zámků v rámci minihry či crafting zbraní. Příběh nás přitom zavede do roku 2330, kdy už lidstvo, jak jinak, opustilo svou Sluneční soustavu a rozšířilo se do dalších hvězdných systémů, kde jsou rozesety záhadné artefakty. Naším úkolem bude coby členové organizace Constellation tyto artefakty hledat, takže tímto i dostaneme motivaci zkoumat nové světy.

Starfield slibuje velkou svobodu, co se týče způsobu hry, vývoje postavy a stavby lodí. A samozřejmě, co nezajistí sama Bethesda, mohou časem dodat autoři modifikací. Už v základní verzi by ale měly vynikat právě možnosti v rámci vývoje lodi, kterou budeme moci sestavovat z různých modulů a všemožně vylepšovat s ohledem na pohon, zbraně, štíty, apod. Tím dostává těžba surovin nový rozměr.

A kdy přijde tato očekávaná novinka na trh? Slíben byl začátek roku 2023, ale jen největší optimisté mohou věřit, že se to skutečně splní. Bezpečně ale víme to, že svou slinu mohou polknout majitelé konzolí PlayStation, neboť Bethesda už pracuje pro Microsoft a chystá svůj Starfield coby exkluzivitu pro Xbox Series X|S a PC (včetně Xbox Game Pass).