Starfield: průzkum povrchu planet nebude neomezený, budou tu neviditelné zdi

Starfield bude obří hra spadající do žánru FPS stříleček s RPG prvky, která bude umožňovat průzkum vesmíru (mělo by jít navštívit povrch více než 1000 planet), pro což budete mít k dispozici vlastní vesmírnou loď, kterou budete moci nejen různě konfigurovat a vylepšovat, ale také přímo ovládat, což bude důležitou součástí hratelnosti celé hry. Po mnoha letech půjde o nový herní svět od vývojářů z Bethesdy, jež mají za sebou úspěšné open-world hry ze série The Elder Scrolls (Morrowind, Oblivion, Skyrim) nebo novější 3D díly série Fallout (Fallout 3, Fallout 4, Fallout 76).

Nejnovější úniky informací z hraní hry ale poukazují na některé aspekty, díky kterým může být někdo zklamaný. Konkrétně teď jde o to, že když přistanete na nějaké planetě a budete chtít prozkoumat celý její povrch a např. ji celou obejít, nebude to možné. Po dosažení určité vzdálenosti narazíte na neviditelnou zeď, viz následující video (resp. jeho konec):

I don't know. Personally I still think boundaries in #Starfield aren't a big deal. I'm more curious how the ratio between empty barren planets and interesting planets is. pic.twitter.com/hYBWjBb74q — Oliver Darko (@oliver_drk) August 27, 2023

Funguje to tak, že na povrchu planety bude určitý počet lokací ("tiles"), které půjde navštívit tím, že tam přistanete se svou lodí. A tyto lokace budou sice z hlediska rozlohy hodně velké, ale podle dosavadních informací to vypadá, že budou fungovat nezávisle na sobě, takže jakmile se v nějaké dostanete na její okraj, narazíte na neviditelnou zeď, která Vás už dále nepustí a zobrazí se Vám tato hláška:

Boundary Reached Open the map to explore another region, or return to your ship.

Todd Howard, šéf vývoje hry, už před nějakou dobou mluvil o tom (konkrétně Tzn. pro přesun do další lokace budete moci využít mapu, nebo se vrátit zpět do lodi a přeletět tam. Nebude tak možné na povrchu planety plynule přecházet z jedné lokace do druhé. Někteří uživatelé jsou teď kvůli tomu zklamaní a osočují Bethesdu, že slibovala něco jiného, než čeho se nakonec dočkají. Je ale potřeba říct, že, šéf vývoje hry, už před nějakou dobou mluvil o tom (konkrétně zde v rozhovoru z 12. června 2023 s IGN ), že povrch planet bude rozdělený na "tiles" s velikostí cca 1 kilometru, tedy menší části (přestože už nerozváděl, co přesně to bude znamenat v praxi, takže si to mohl každý vyložit po svém). Jde o to, že až teď jsou k dispozici videa, na kterých je to vidět přímo ve hře (náraz do neviditelné zdi), což vzbuzuje emoce. A samozřejmě každý nesleduje všechny informace, které se dosud objevily, resp. co kdy zaznělo v nějakém rozhovoru. Pokud Vás zajímá více kontextu, doporučuji následující video, které to celkem dobře shrnuje:

Za sebe k tomu dodám, že tohle omezení z hlediska designu nepovažuji za problém, protože povrch planet bude stejně z drtivé většiny generovaný automatickými algoritmy pro vytváření obsahu. Takže nevidím důvod, abych měl jako hráč potřebu bez omezení zkoumat celý povrch 1000 planet, když tam především nebude co zkoumat. Přijde mi, že taková možnost by té hře spíše uškodila, protože by se pak všude objevovaly titulky, že Starfield je jedno velké prázdno a nicota, kde není co dělat a objevovat. Bylo by to sice zajímavé z hlediska technického provedení a konceptu hry jako takové, ale to je asi tak všechno. Pokud někdo právě o něco takové opravdu stojí, může si zahrát No Man's Sky