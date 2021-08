Starship byla vysazena na Super Heavy a máme tu nejvyšší raketu historie

Elon Musk tak mohl vypustit do světa několik fotografií , které ukazují celou obrovskou raketu tvořenou nosičem Super Heavy ve verzi BN4 a lodí Starship v prototypu SN20. Celá tato sestava měří 118,8 metrů, zatímco dosud nejvýkonnější běžně funkční raketa, Saturn V, měřila kolem 110 metrů a sovětská neúspěšná N-1 z doby dobývání Měsíce měřila 104 metrů, ale co ztrácela na výšce, doháněla svou mohutností díky 17 metrů široké základně.

Tato sestava však byla pouze dočasná, neboť Starship ještě není zcela připravena na start na nosiči Super Heavy, který této lodi pomůže díky svým 29 (a později až 33) motorům Raptor překonat gravitaci Země spojenou s odporem při průletu atmosférou.

V tomto případě tak šlo pouze o zkušební posazení Starship na nosič, což bylo provedeno minulý týden v pátek, přičemž původně byla tato akce naplánována na čtvrtek, ale tehdy vanul příliš silný vítr. Starship si tak na Super Heavy pohověla jen asi hodinu, než bylo zkontrolováno, zda je vše v pořádku.

Kdy se ale SpaceX odhodlá posadit Starship na Super Heavy, naplnit nádrže a vypustit celou raketu do vesmíru, respektive alespoň na cestu jednoho oběhu Země? To není jasné, ale brzy to nebude. Nosič ještě čekají tlakové a motorové testy, než bude moci vzlétnout a U.S. Federal Aviation Administration ještě ani nedokončila své řízení, na jehož konci by mělo být povolení pro start.

Elon Musk také už na otázku, co bude nyní následovat, odpověděl, že chybí čtyři zásadní věci. Jednak jde o tepelný štít samotné Starship, který ji ochrání při brzdění o atmosféru, dále jde rovněž o tepelnou ochranu, ale pro motory nosiče, dále musí být instalovány další pozemní nádrže pro palivo a také QD rameno (Quick Disconnect), které bude nejspíše instalováno na startovací věži a poskytne jednak dodatečnou stabilitu při startu a také jím povede palivo.

