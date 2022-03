Startup z MIT chce vrtat pomocí mikrovln, odměnou je geotermální energie

Aktuálně platí, že nejhlouběji do Země vrtali Rusové. Jde o Kolský superhluboký vrt v Murmanské oblasti, který je aktuálně hluboký přes 12 kilometrů a vytvořen byl pro výzkumné účely. Nezadá si s ním ale dílo firmy Maersk Oil uprostřed Perského zálivu, kde se nachází v ropném poli Al Shaheen vrt BD-04A v hloubce rovněž přes 12 kilometrů.

Quaise Energy tak chce dle BusinessWire pomocí inovativních technologií vrtat mnohem hlouběji, přičemž tu nejde o rekordy, ale o způsob získávání energie, který CEO Carlos Araque označil za potenciálně mnohem bohatší, než co mohou zajistit větrné či solární zdroje. A má jistě pravdu, neboť Země je v podstatě jedna žhavá koule s tenkou slupkou na povrchu, již zásobuje energií postupný radioaktivní rozpad materiálu, bez nějž by už dávno vychladla. I proto se dá geotermální energie označit za obnovitelný zdroj, stejně jako když tak označujeme i solární či větrnou energii, která je přímo závislá na onom obrovském reaktoru zvaném Slunce.

Jakým způsobem chce ale Quaise Energy vrtat do země? O vrtání v pravém slova smyslu totiž nejde, pokud máme na mysli rotující vrtací hlavu. V plánu je využití tzv. gyrotronů, zařízení, která budou díru do země doslova vypalovat pomocí pulzů záření v milimetrových vlnových délkách. Jde tak v podstatě o velice výkonnou vrtací mikrovlnku.



celkové náklady a zajistit víceméně plynulý přechod na využití čisté energie. Pokud vše půjde podle plánu, první takové začnou být předělávány na geotermální zdroje v roce 2028, přičemž jedna z vhodných lokací pro takovou elektrárnu by mohla být i na Slovensku

Pomocí gyrotronu by dle Quaise Energy mělo být možné vrtat do hloubky kolem 20 kilometrů, což by umožnilo na takovém místě měnit vodu v páru a tu pak využívat pro výrobu elektrické energie. Vypalování tak hlubokých děr má sice trvat několik měsíců, ale ty pak mohou po svém dokončení zásobovat své okolí energií až sto let. Nejlepší na tom je, že se pro takový účel mohou využít původně uhelné elektrárny, čímž by se teoreticky dalo výrazně snížit