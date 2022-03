Steam Deck aktuálně běží rychleji pod Linuxem než pod Windows

Dalo by se přitom tušit, že hry pod Windows 10 poběží obecně svižněji, neboť jsou většinou tvořeny právě pro systémy Microsoftu a jejich API DirectX, zatímco na Linuxu (což je i SteamOS) musí běžet v rámci systému Proton vyvíjeným firmou Valve.

LinusTechTips ale ve svém videu ukazuje, že SteamOS je pro Steam Deck lepší volba, tedy alespoň aktuálně. Ovladače pro Windows jsou totiž sice už k dispozici , ale otázka je, do jaké míry jsou vyladěny a zda pozdější verze nenabídne lepší výkony. Ostatně ovladače pro audio ještě ani nejsou dokončeny, takže pod Windows 10 si audio užijeme leda přes USB-C nebo Bluetooth, ale ne na 3,5mm konektoru či z interních reproduktorů. Pod Windows také aktuálně nefunguje ani režim spánku a celkově jsou ovladače dle ohlasů lidí nestabilní. Už proto je tak třeba říci, že kdo chce Steam Deck prostě používat, zatím by měl skutečně zůstat u výchozího systému SteamOS, který je navíc přizpůsoben i ovládacím prvkům konzole, což pro Windows 10 neplatí a těžko kdy bude platit.

V rámci testů byly vyzkoušeny tituly jako Hitman 3, Doom Eternal i zbrusu nový Elden Ring, přičemž rozdíly jsou v některých případech přímo propastné. Pod Windows 10 konkrétně hra Hitman 3 nabídla jen 19 FPS, zatímco pod SteamOS to bylo už hratelných 34 FPS. Doom Eternal už neběžel pod Windows 10 tak strašně, ale 47 FPS je stále výrazně méně než 60 FPS a v případě Elden Ring to bylo 30 vs. 37 FPS.

Není přitom zřejmý důvod, aby hry pod Windows 10 běžely výrazně hůře než pod SteamOS, takže to můžeme přičíst právě nedokonalým ovladačům. Otázka je, zda se těm skutečně dostane příslušné pozornosti, anebo budou vytvořeny jen tak, aby se neřeklo.

Steam Deck také zatím nepodporuje systém Windows 11, neboť nenabízí potřebný TPM 2.0, respektive fTPM. Dle Valve ale bude fTPM později přidán do výbavy v rámci budoucí aktualizace firmwaru, čili na podpoře Windows 11 se pracuje.



