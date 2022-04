Steam Deck obslouží i kartu Radeon RX 6900 XT, jaký má s ní výkon?

Rozhodně se nedá říci, že by Valve počítalo s možností napojit na konzoli Steam Deck externí grafickou kartu, ovšem kde je k dispozici rozhraní PCI Express, tam je i cesta. Obvykle se externí grafické karty v samostatných skříních s vlastním zdrojem a rozhraními připojují k notebookům, které jsou vybaveny Thunderboltem 3. To znamená, že se pro tyto účely mohou využít tři linky rozhraní PCIe 3.0, což jistě není v případě výkonných karet ideální, ale i tak je výsledek mnohem lepší, než hrát na notebooku vybaveném třeba jen integrovaným GPU.

Kanál ETA Prime tak zkusil na Steam Deck napojit externí grafickou kartu, přičemž v tomto ohledu nijak netroškařil a zvolil si rovnou Radeon RX 6900 XT, čili stále ještě hi-end aktuální generace RDNA2. A že Steam Deck nemá potřebný port rozhraní Thunderbolt, s jehož pomocí by bylo možné napojit externí GPU standardním způsobem, použito bylo trošku nestandardní řešení.

Využil by prostě a jednoduše slot M.2 přichystaný pro SSD, což ale znamenalo, že systém musel být bootovaný z kartičky microSD. Rozhodně tak nejde o sestavu, která by byla praktická a můžeme mluvit spíše jen o pokusu.

A že Steam Deck podporuje i instalaci klasických Windows 10 či 11, v rámci operačního systému už nebyl problém nainstalovat potřebné ovladače a kartu rozchodit, i když na druhou stranu karty GeForce takovýmto způsobem nefungovaly.

V testu 3DMark Fire Strike dokázala karta RX 6900 XT získat 26855 bodů, což je asi 5,5násobek skóre integrovaného RDNA v APU samotné konzole. Samozřejmě nejde o ideální skóre, neboť napojený Radeon byl omezen jednak výkonem úsporného APU a také samotným rozhraním. Ovšem v testu 3DMark TimeSpy už je to se skóre 15579 pro Radeon téměř desetinásobek oproti iGPU.

Ale co hry? Díky takové kartě si i s vyjmenovanými handicapy můžeme pohodlně zahrát ve 4K a takový The Witcher 3 v takovém rozlišení v kvalitě Ultra běží na více než 100 FPS, dále Grand Theft Auto 5 ve vysoké kvalitě na více než 70 FPS, ovšem Elden Ring či Cyberpunk 2077 už byly raději přepnuty do Full HD, kde nabízely 47 až 70 FPS rovněž ve vysoké kvalitě.