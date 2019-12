Steam odhalil nejvýdělečnější hry za rok 2019

Nicméně i když je Steam stále největší obchod s hrami pro PC a má největší uživatelskou základnu, jeho statistikám ubližuje ten prostý fakt, že řada her se na něj nedostala, nebo dostala se zpožděním. To kvůli exkluzivnímu prodeji, který si zařídila právě společnost Epic Games a v posledním případě titulu Red Dead Redemption 2 to bylo dokonce tak, že šlo o exkluzivitu naruby. Tato hra se první měsíc v případě své PC verze prodávala ve více obchodech, jen ne na Steamu.

V žebříčku firmy Valve se umístily na první pohled nesmyslně také tituly řadící se mezi free to play, čili šířené zdarma. Nicméně nejde jen o příjmy z prodeje her, ale o celkové tržby, které dané hry svým autorům, nakladatelům a obchodníkům přinesly. Patří tam tak jednak prodeje DLC a také mikrotransakce.

Žebříček je následující:

Monster Hunter World

Warframe: Empyrean

Destiny 2

Sekiro: Shadows Die Twice

GS: Go Operation Shattered Web

Total War: three Kingdoms

Grand Theft Auto V

The Elder Scrolls Online

Civilisation VI

DOTA2

Player Unknown's Battlegrounds

Rainbow Six Siege Dále tu máme také žebříčky nejlepších novinek, nejprodávanějších VR titulů, nejlepších her v předběžném přístupu a také nejhranějších titulů. Některé hry se tak dostaly do více žebříčků na přední místa, což není překvapivé, ostatně je logické, že ty nejprodávanější či finančně nejúspěšnější se také budou nejvíce hrát. Zdroj: Steam

