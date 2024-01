Steam ukončil podporu svého klienta pro systémy Windows 7, 8 a 8.1

Oficiální podpora operačního systému Microsoft Windows 7 skončila v lednu 2020, Windows 8 a 8.1 pak skončily v lednu 2023, což se pochopitelně podepisuje i na podpoře dalšího softwaru, který na těchto systémech běží. Jedním z nich je herní klient Steam od společnosti Valve. Oblíbená platforma pro nákup počítačových her totiž oznámila, že k 1. lednu 2024 končí podpora klientů pro výše zmíněné operační systémy, tedy Windows 7, 8 a 8.1. To znamená ukončení aktualizací, technické podpory a Valve nezaručuje ani další funkčnost klienta (může se i stát, že v blíže neurčeném dni po tomto datu přestane fungovat).



Pravý důvod může být poměrně překvapivý a nemůže za něj jen Microsoft, ale také Google. Vtip je v tom, že když Microsoft ukončil podporu starších verzí Windows, Google posléze ukončil podporu svého prohlížeče Chrome pro tyto systémy z důvodu bezpečnosti (podpora pro Windows 7 skončila v lednu 2023 s verzí Chrome 109). A protože klient Steamu interně využívá upravenou verzi tohoto prohlížeče na jádře Chromium, která už není pro tyto starší operační systémy podporována, ze stejného důvodu ukončuje podporu i Valve. Renderování webového obsahu by tak bylo již na dále neaktualizovaném jádře bezpečnostním rizikem. Valve varuje, že neaktualizovaný interní prohlížeč by se mohl stát prostředkem k útoku hackerů k získání citlivých údajů uživatele, a to nejen na Steamu. Ještě připomeňme, že systému Windows 10 bude končit podpora v říjnu 2025