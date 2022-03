Steam v číslech: za rok 2021 jsme si stáhli 33 exabajtů dat

Takový celkový download není ani moc překvapivý vzhledem k tomu, že dnešní hry mohou mít i přes 100 GB dat, i když je samozřejmě rozdíl v tom, kolik prostoru herní data ve výsledku zabírají a jaký objem se skutečně stahuje. Nezpochybnitelné je ale to, že hry co do objemu svých dat stále bobtnají a i to se vedle vyšších prodejů podepsalo na 30% zvýšení objemu stáhnutých dat.

Společnost Valve si také všímá toho, že herní průmysl nastartovaný pandemií nezpomalil, alespoň co se týče zájmu zákazníků o nové hry, takže rok 2021 byl velice úspěšný i v porovnání s rokem 2020. Na druhou stranu, zájem o nová PC už polevil a je možné, že letos už to vzhledem k ochabujícímu viru (a zájmu o něj) ani v případě herního průmyslu tak slavné nebude, ale uvidíme.

Grafika také ukazuje, že v průměru Steam zaznamenal 132 milionů aktivních hráčů, denně jich pak bylo 69 milionů a najednou přihlášených pak 27,4 milionů, což už ale není průměr, ale rekord. Valve si ale může gratulovat především vzhledem k tomu, že zákazníci mnohem více utráceli (+27 % meziročně), a tak ani není divu, že o pětinu narostla i celková hrací doba, která dosáhla konkrétně 38 miliard hodin / 4,3 milionů let.

Dále se firma Valve ještě pochlubila rostoucí popularitou dárkových poukazů Steam Gift Card, jichž se loni prodalo přes 2,6 milionů a jejich cena oproti roku 2020 vzrostla o 43 procent. Roste také podíl hráčů, kteří používají gamepady, a to na aktuálních 10 procent a počet nových uživatelů vyzbrojených VR headsety vzrostl o 11 procent.

A co plánuje Valve do budoucna? Dle očekávání se nechystá na velké změny, když jeho Steam zažívá prudký růst. Firma tak chce prostě jen dále zlepšovat infrastrukturu své služby a dále pracovat na novinkách. Do toho spadá také zefektivnění běhu příslušných serverů s cílem redukovat spotřebu a to se pochopitelně nejlépe zařídí pomocí nového hardwaru. Valve už začalo upgradem serverů v Los Angeles, kde to přineslo vyšší výkon při poloviční spotřebě a do konce tohoto roku chce takto vylepšit asi polovinu své celosvětové serverové základny.

Ceny souvisejících / podobných produktů: