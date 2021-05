SteelSeries přináší 3 špičkové herní myši ve zcela nové řadě Prime

Ačkoliv na trhu není nouze o kvalitní herní myši, SteelSeries přesto uvádí zbrusu novou řadu herních periferií Prime. Výrobce tvrdí, že vycházel z dvacetiletých zkušeností a na vývoji spolupracoval s více než 100 profesionálních hráčů z celého světa. Jaký je výsledek? V první řadě trojlístek herních myší Prime, Prime+ a Prime Wireless. Tyto modely vsází nejen na high-endové komponenty, ale také na ergonomii a velmi nízkou hmotnost.

Jak lze vydedukovat z názvů, jedna novinka je bezdrátová a zbylé dvě zapojíte standardně přes USB. Myši mají stejný tvar, jsou vybaveny tlačítkem pro rychlou změnu DPI (s pěti předvolbami) a programovatelným RGB podsvícením kolečka myši. SteelSeries také osadil řadu Prime novými spínači Prestige OM se slibovanou životností až 100 milionů kliknutí. Využívají totiž mnohem větší kovový díl, který by se měl pomaleji opotřebovat. Spínače jsou označeny jako optické, protože zaznamenávají kliknutí pomocí infračerveného senzoru. Díky tomu by mělo k aktivaci stačit stejná síla bez ohledu na to, zda je myš nová nebo používaná několik let.

Základní model SteelSeries Prime, který by měl stát 1 800 Kč, vsází na snímač TrueMove Pro s citlivostí až 18 000 DPI. Váží pouze 69 g, což je méně než mnohé myši s děravým povrchem. Výrobce slibuje nový matný povrch, který by měl méně klouzat. SteelSeries Prime+ za asi 2 300 Kč se sice neliší tvarem ani povrchem, ale používá výkonnější snímač TrueMove Pro+. K tomu přidává ještě druhý snímač, který umožňuje nastavení výšky zdvihnutí a zaznamenání pohybu myši nad podložkou. Přidává se také malý OLED displej pro nastavení citlivosti. I přest tento upgrade se hmotnost zvýšila jen minimálně na 71 g.

A na závěr je tady SteelSeries Prime Wireless, jediná bezdrátová myš z nové trojice. Podle očekávání je nejdražší, vyjde totiž na asi 3 600 Kč. Kvůli baterii s výdrží až 100 hodin stoupla hmotnost na 80 g, což je stále velmi příznivá hodnota. Díky rychlému nabíjení přes USB-C stačí jen 15 minut nabíjení pro 15 hodin hraní. K bezdrátovému spojení je využívána technologie Quantum 2.0 Wireless, proto se neobejdete bez 2.4GHz adaptéru. Tento herní hlodavec využívá senzor TrueMove Air.





Novinky doplňuje ještě herní headset SteelSeries Arctis Prime, který vychází ze dříve představeného modelu Arctis Pro. Nabídne stejně vysokou kvalitu zvuku, ale navíc přidává např. nové náušníky z umělé kůže, které lépe izolují od okolního hluku. Používá odnímatelný kabel s 3,5mm konektorem a jsou kompatibilní s PC, Xboxem, PS a Switchem. Headset by měl zájemce vyjít na 3 000 Kč. Všechny novinky by se měly začít prodávat co nevidět.

Zdroj: Tisková zpráva

