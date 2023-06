Stellantis a GM zaplatí pokutu 364 mil. USD za příliš vysoké spotřeby svých vozů

Spousta lidí má spojeny emisní normy a pokuty za spalovací vozy spojeny jen a pouze s Evropskou unií, faktem ale je, že toto se děje v mnoha různých zemích po celém světě. Pokud za vysokou spotřebu tak nemáme jen v EU, ale totéž je i v USA. Koncern Stellantis už za roky 2016 a 2017 musel v minulosti zaplatit 156,6 mil. USD. Nyní ji dostává znova. Nyní jde o ještě větší pokutu 235,5 mil. USD za roky 2018 a 2019. Stellantis v tom ale není sám a General Motors dostane za rok 2016 a 2017 pokutu také, a to ve výši 128,2 mil. USD. To znamená, že tito dva výrobci dohromady zaplatí na pokutách téměř 364 mil. USD. Zdaleka to tak není jen Evropa, která výrazně tlačí na nízké nereálné spotřeby aut se spalovacími motory.



Otázkou je, zda jde o obrovské pokuty, které vozy se spalovacími motory výrazně prodražují. Uvážíme-li že prodeje Stellantisu v USA jsou v USA okolo 1,6 mil. vozů ročně, tak tu hovoříme o pokutě 235,5 mil. USD na cca 3,2 mil. aut, tedy zhruba 74 USD na auto (cca 1600 Kč). To hovoříme o průměrné částce na prodaný vůz včetně elektromobilů, každopádně takový pickup samotný může způsobovat pokuty minimálně řádově vyšší. Pokutu udělila organizace National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) v rámci programu Corporate Average Fuel Economy (CAFE).



Stellantis měl flotilový průměr 21,3 mpg (mílí na galon paliva), což odpovídá spotřebě 11,04 l/100km. GM bylo druhé nejhorší s 21,6 mpg (10,89 l/100km). V USA není velký tlak na výrazné snižování spotřeby ničím novým. Už v roce 2012 Obamova administrativa stanovila cíl 54,5 mpg (4,32 l/100km) na rok 2025. V EU máme limit stanovený v emisích CO2, a to 95 gramů CO2 na km, což odpovídá 4,09 l/100km u benzínu a 3,58 l/100km u nafty. Každý výrobce má ale svůj limit vlastní, protože se liší kvůli průměrné hmotnosti aut. Toto platí do roku 2024 včetně. Od roku 2025 bude platit cíl 15% snížení proti hodnotě z roku 2025 a 37,5% snížení v roce 2030.



Jak je vidět, Stellantis a GM se tomuto cíli 54,5 mpg nepřiblížilo ani náznakem, a to měl platit už za pouhé dva roky. Trumpova administrativa hodně ubrala a cíl byl stanoven na 24 mpg, tedy pořád hodně vysokých 9,8 l/100km. Bidenova vláda se do značné míry vrací k Obamově plánu a pro modelový rok 2026 (tedy vozy představené v roce 2025) stanovuje limit na 49 mpg (4,8 l/100km).

Zatímco v minulosti se platila pokuta 5,50 USD za každé mpg navíc, pro modelové ročníky 2019-2021 vzrostla na 14 USD a od roku 2022 platí 15 USD. Pokud tedy vezmeme průměrné auto Stellantisu s 21,3 mpg, pak by v roce 2026 už musel zaplatit pokutu za nadlimitních 27,7 mpg. To už je 4155 USD za takové auto. Pokuta se platí z celkového průměru násobeného počtem aut, která se do průměru nevešla (tedy nikoli za celou flotilu).