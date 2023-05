Stellantis investuje do Lytenu, startupu s Li-S akumulátory s vysokou hustotou

Řešení akumulátorů budoucnosti je mnoho a rozhodně nezůstane u jednoho jediného řešení. Každá chemická varianta má jiné vlastnosti, výhody a nevýhody. Např. dnešní Li-Ion NCM sice mají docela vysokou energetickou hustotu, stále to ale není dost, pořád je potřeba vylepšovat bezpečnost, snižovat cenu a problémem jsou i kontroverzní materiály jako kobalt. Zatímco low-end si berou na starosti Li-Ion LFP, LMFP nebo nově sodíkové akumulátory (Na-Ion), do tříd, kde je potřeba velmi vysokých energetických hustot, by mohly být řešením lithium-sírové akumulátory (Li-S). Ty mohou mít teoreticky výrazně lepší hustotu (a tedy můžeme mít lehčí baterie, a/nebo případně větší dojezd), většina z nich ale trpěla na nízkou životnost. Velký automobilový koncern Stellantis jim ale věří, stejně jako společnost Lyten, do které automobilka investovala.



Lyten plánuje uvést akumulátor LytCell Lithium-Sulfur využívající technologii Lyten 3D Graphene. Výhodou je, že tyto akumulátory nepoužívají nikl, kobalt nebo mangan a jejich uhlíková stopa má být o 60 % nižší než u nejlepších článků Li-Ion. Tím odpadají např. tradiční výtky na dětskou práci v Kongu. Odpadá i další výtka s ohledem na to, že materiály pro výrobu akumulátorů si drží především Čína a že ta může tak blokovat okolní svět. Materiály pro Li-S akumulátory lze snadno získávat i na území Severní Ameriky nebo Evropy. Tím by měla být zajištěna materiálová soběstačnost.

Výrobce hovoří o nižší ceně materiálů, minimálním nákladům na přechod z Li-Ion na Li-S (mnoho výrobních procesů je kompatibilních), mají být bezpečné (např. proti přebití nebo tepelným únikům) a mluví také o 2násobné energetické hustotě. Pokud by tak dosáhly 500-600 Wh/kg, bylo by to už velmi pěkné číslo a takový 100kWh akumulátor by měl články vážící cca 170-200 kg (celý akumulátor by tak mohl mířit někam k 230-300 kg). Sám výrobce hovoří o akumulátorech lehčích o 60 %.