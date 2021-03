Studie MIT o vývoji akumulátorů Li-Ion: cena spadla za 25 let o 97 %

Na MIT se pustili do zajímavé studie, která ukazuje, jaký byl vývoj lithiových akumulátorů. Ty přišly na trh v roce 1991 a ve studii je vidět, jak se kdysi průlomová technologie postupně vylepšuje a především zlevňuje (což platí v podstatě pro všechny nové technologie, které při svém uvedení bývají příliš drahé a nevhodné pro mainstream). To, co bylo před 30 lety extrémně drahou záležitostí, má dnes naprosto zlomkovou cenu. Data totiž ukazují, že cena mezi lety 1991 a 2016 spadla o 97 %, což znamená v průměru 13 % ročně (což pochopitelně neznamená, že to každý rok bylo přesně tolik). Pokud bychom to extrapolovali do roku 2021 při předpokladu stále stejného 13% poklesu, došli bychom ke snížení dokonce o 98,5 %. Jedna kWh totiž před 30 lety stála zhruba 7500 USD, zatímco dnes jsme někde okolo 110 USD.

To také znamená, že magická hranice 100 USD za kWh, která je považována za stěžejní pro možnost masového rozšíření elektromobilů, by mohla padnout už v příštím roce. Ty ale budou potřebovat také další nárůst energetické hustoty, která v posledních 10 letech už zdaleka neroste tak rychle jako dříve. I tak se ale za těch 30 let změnilo hodně. Z původních 200 Wh/l jsme se dostali na zhruba 730-740 Wh/l a z pouhých 80 Wh/kg na 250 Wh/kg. I to jsou ale hodnoty, které stále znamenají, že jde o velké a především hodně těžké akumulátory. To se ale postupně mění a nové typy akumulátorů se už brzy dostanou na trh.



Např. v pondělí se má představit telefon Xiaomi Mi 11 Ultra s novým typem křemíko-kyslíkových akumulátorů . Mercedes-Benz připravuje elektrický autobus eCitaro , který má mít 441kWh solid-state akumulátory. Brémy dostanou první kusy počátkem roku 2022 a Métropole Rouen Normandie má už letos v létě dostat vedle 8 kusů s tradičními NMC články i 2 autobusy s výše zmíněnými solid-state variantami.

Ceny souvisejících / podobných produktů: