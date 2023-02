Sunstall zkouší vertikální bifaciální solární panely pro zemědělství

Zatímco klasické solární panely obvykle zabírají spoustu půdy, která by se mohla využít např. pro zemědělství, společnost Sunstall by v tomto chtěla trochu ušetřit a přichází s řešením vertikálních solárních panelů Sunzuan. I když v určitých ohledech dávají smysl, v jiných to naopak může vypadat docela divně. Základní vtip je v tom, že se zde používají bifaciální solární panely, tedy takové, které jsou schopny získávat energii z obou stran panelu. Zatímco jedna strana může získávat světlo přímo ze slunce, ta druhá pak zvládá ještě zpracovat světlo odražené od okolí a zvyšuje se tak množství konvertované energie, přestože samotná špičková účinnost panelu se nemění.

Výhodou vertikálního řešení je to, že vyžaduje mnohem méně plochy (co se týče půdy) i levnější uchycení, je možné je stavět i na svazích do sklonu 15°. V tomto případě se také využilo opačného natočení a nevyužívá se zde otočení na jih jako u většiny běžných panelů, ale směrem na východ a západ. To přináší mnohem lepší výkon ráno a večer, naopak kolem poledne na panely slunce v podstatě nesvítí a ty tak fungují pouze na ambientní osvětlení. Výhodou tak je, že se během dne tak moc nemění dodávka elektrické energie, která nevytváří tak silné špičky. Být panel jednostranný, výkon vertikálního panelu by byl mnohem nižší, nicméně jako bifaciální v tomto uspořádání přináší zhruba stejné množství energie jako tradiční panel směrovaný na jih.

Panely mohou být použity na mnoho různých úloh, jedním z nich je ono zemědělství (agrovoltaika). Tehdy mohou sloužit místo plotů, zabírají také méně zemědělské plochy než tradiční panely, firma ale jako výhodu uvádí i to, že stíní rostlinám. Zde to začíná trochu pokulhávat. V době největšího poledního žáru totiž vertikálně umístěné panely v podstatě nevytváří žádný stín (obzvlášť pokud jsou svými stranami otočeny na východ a západ), takže nepřináší ani proklamovanou výhodu v potřebě menšího zalévání (menší spotřeba vody). Pokud už budou stínit na rostliny (což může ale platit jen pro dobu, kdy slunce už tak moc nepálí), tak jen na ty nejbližší, což ale vytváří i opačný problém. Rostoucí rostliny pak budou stínit na panely a jejich výkon se bude postupně snižovat.

Jedna taková instalace spatřila světlo světa v minulém roce v Somersetu v Kalifornii. Firma zde použila 43 bifaciálních panelů s celkovým výkonem 23 kW a dvojicí baterií. Na vinici to současně znamenalo odstranění jen jedné necelé řady vinné révy. Co si o tomto projektu myslíte vy?