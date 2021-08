Superpočítač Polaris: NVIDIA A100 a AMD EPYC

Superpočítač Polaris je chystán pro Argonne National Laboratory amerického Ministerstva energetiky a jedná se o systém, který bude postaven i kvůli zpoždění superpočítače Aurora. Ten bude založen na procesorech Sapphire Rapids a akcelerátorech Ponte Vecchio, čili půjde ve všech ohledech o systém příští generace, který navíc nabídne výkon kolem 1 exaFLOPS. AMD si mimochodem už také chystá své odpovídající, respektive ještě výkonnější systémy Frontier a El Capitan (1,5 a 2 exaFLOPS).

Polaris tak v podstatě "zaplácne" hluché místo a nabídne potřebný výkon, který se bude pohybovat na úrovni 44 petaFLOPS. Jde tak přibližně o 23x nižší výkon, než jaký slibuje Aurora, ovšem co se týče výkonu pro AI, Polaris slibuje kolem 1,4 exaFLOPS. Běžně se ale výkon superpočítačů udává v FP64 a dle toho bude tento systém ještě patřit do první desítky v TOP500 , a sice zhruba na úroveň systému JUWELS Booster Module. Polaris by tak mohl skončit na 8. či 9. místě.