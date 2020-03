Superpočítač Summit našel 77 slibných sloučenin proti Covid-19, co bude dál?

Superpočítač IBM Summit patří americkému Ministerstvu energetiky (DoE) a jedná se o 10MW systém s 9.216 procesory Power9 s 22 jádry a celkem 27.648 GPU NVIDIA Tesla V100. Jeho teoretický výkon přesahuje 200 PetaFLOPS a v praxi bylo v Oak Ridge National Laboratory dosaženo 148,6 PetaFLOPS.

Už řadu dní pak tento superpočítač slouží k účelu hledání léku proti nemoci Covid-19 způsobené koronavirem a nyní se dozvídáme, že našel 77 různých sloučenin, které by mohly pomoci zastavit jeho šíření v těle. Výkon superpočítače Summit nebo i jiných systémů se zaměřil na specifický protein nacházející se na povrchu viru. Ten stejně jako jiné viry potřebuje s využitím tohoto proteinu napadnout buňky, aby se mohl rozmnožovat, a to prostřednictvím jejich receptorů ACE2.

Cílem tak je vytvořit sloučeninu, která by se dokázala na daný protein navázat, a tím vir zneškodnit, aby se dále nemohl šířit. Summit přitom provádí příslušné simulace a zatím stihl takto virtuálně vyzkoušet přes osm tisíc sloučenin a mezi nimi identifikoval 77, jež by mohly pomoci.

To představuje jistý pokrok, nicméně i kdyby některá z oněch sloučenin mohla šíření viru zabrzdit, provedené simulace nám nic neřeknou o tom, jak jsou či nejsou bezpečné pro člověka samotného, takže následovat musí jednak samotná syntéza identifikovaných sloučenin a následně studie a klinické testy.

Také je třeba poznamenat, že nejde o výrobu vakcíny, která by měla zastavit samotnou pandemii. Jde o lék, který bude používán u již napadených lidí, čili zde jde v prvé řadě o snížení smrtnosti a řešení složité zdravotnické situace v nejpostiženějších oblastech. Právě to je ale jeden z nejpalčivějších problémů, který Covid-19 přinesl.

Včera se také ozvala White House Office of Science and Technology Policy , která navázala spolupráci s DoE ve snaze uvést do chodu celé COVID-19 High Performance Computing Consortium. Účelem toho všeho je vyvíjet prediktivní modely o rozšiřování nemoci, nové potenciální terapie a také už i možné vakcíny, a to samozřejmě pomocí výkonu superpočítačů. To zasáhne vědní disciplíny epidemiologie, bioinformatiky a molekulárního modelování.