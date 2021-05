Susquehanna: výroba čipů se nebezpečně prodlužuje i kvůli panice

Susquehanna Financial Group sleduje lead time asi čtyři roky, což není zrovna dlouhá doba ani na polovodičový průmysl, ovšem v tomto případě není důležitá. Jde především o aktuální stav, který byl vyhodnocen jako nebezpečný a jedná se konkrétně o dobu 17 týdnů, což platilo pro duben, zatímco v březnu to bylo ještě o čtyři týdny méně, takže z tohoto pohledu to vypadá, jako by výroba snad i stála. Susquehanna tento vývoj hodnotí jako nebezpečný pro celý polovodičový průmysl a samozřejmě i ty, které na dodávkách čipů závisejí.





Nebezpečí plyne především z toho, jak se mění chování zákazníků výrobců čipů. Někteří začali už dříve křečkovat zásoby v očekávání nepříznivého vývoje a zkouší objednávat výrobu těch samých čipů vícekrát, což pochopitelně celkovou situaci ještě zhoršuje. Čili v některých případech výroba čipů či objednávky na ně neodpovídají skutečné poptávce zákazníků po daných produktech.

Tato situace v podstatě odpovídá chování zákazníků před více než rokem na začátku pandemie Covidu-19, kdy z obchodů mizela mouka, těstoviny či droždí kvůli obavám z budoucnosti, což jednoduše zapříčinilo nedostatek tohoto zboží na trhu, ačkoliv problémy s výrobou nenastaly. Namísto mouky tu ale v tomto případě máme integrované obvody pro napájení, na něž někteří zákazníci mohou nově čekat i rok a namísto těstovin tu jsou analogové čipy.

Na tuto situaci už firmy reagují změnami v designu svých produktů, aby se vyhnuly použití takových komponent, které jsou a v blízké budoucnosti budou nedostupné. A pokud to není možné, pak nastává rovnou i rušení výroby plánovaných produktů.

Výroba čipů přitom nestojí, ale je tu příliš mnoho panikařících zákazníků, kteří se snaží předzásobit. Zlepšení tak může nastat i díky změně jejich chování spíše než zprovozněním dalších výrobních kapacit. Ty jsou samozřejmě také zapotřebí, jenomže jde o řešení, které se projeví spíše až za dva roky.

Prezident IBM Jim Whitehurst k tomu uvedl, že postupným navyšováním výrobních kapacit firmy postupně vyřeší nedostatek čipů na trhu, ovšem až za pár let. Bude tak nutné se do té doby zaměřit i na prodloužení životnosti jistých počítačových technologií a pokusit se co nejvíce uspíšit investice do nových továren.

