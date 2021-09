SVOLT zahajuje sériovou výrobu akumulátorů bez kobaltu

Obsah kobaltu je často používán jako jeden z argumentů proti elektromobilům. Společnost SVOLT nicméně představila nový akumulátor, který tento prvek vůbec neobsahuje. Má i několik dalších zajímavých vlastností, na které se můžeme podívat. Poněkud překvapivě ale zní tvrzení firmy, že jde o první velkosériově vyráběný akumulátor bez kobaltu. Ten by totiž neměly obsahovat ani LiFePo akumulátory, které používají některé čínské elektromobily včetně některých zde vyráběných verzí vozů Tesla.



Novinka byla prezentována na Chengdu Motor Show a dle společnosti má nový akumulátor pojmout 82,5 kWh energie. Firma tvrdí, že by to mělo za normálních teplot stačit na 600km dojezd, což je dost optimistické. Má se také rychle zahřát na provozní teplotu při nízkých okolních teplotách, slibuje vodotěsnost s ratingem IP67 a vozům má poskytnout rychle dostatek energie, aby zvládly akcelerovat z 0 na 100 km/h pod 5 sekund. Výrobce dále tvrdí, že životnost akumulátorů dosahuje 800 tisíc km, což je více než životnost auta. Tisková zpráva také hovoří o energetické hustotě 170 Wh/kg, což by spolu s vysokou životností sice odpovídalo parametrům LFP akumulátorů, nicméně to vypadá, že se zde hovoří o hustotě celého akumulátoru (včetně obalu) a ne jen samotných článků, které budou mít hustotu vyšší. Celý akumulátor by tak měl mít cca 485 kg a měl by se poprvé objevit v elektromobilu ORA Cherry Cat.

SVOLT tvrdí, že na vývoj padlo 500 milionů juanů (1,67 mld. Kč) a to, že nepůjde o LFP akumulátor napovídají i jiné zdroje. Výše zmíněný elektromobil ORA Cherry Cat má totiž být k dispozici ve dvou verzích. První bude 66kWh varianta (využitelných 60,5 kWh) s akumulátorem LiFePo4 od SVOLT. V tomto případě bude akumulátor vážit 458 kg s hustotou 145 Wh/kg, 470 km dojezdem dle NEDC a 350km dle WLTP. Druhá verze bude mít akumulátor také od SVOLT, ale tentokrát půjde o dnes zmiňovanou novinku, a co se týče směsi, má jít o NMx (LNMO). Dojezd má být 600 km dle NEDC a 450 km dle WLTP.

