Systém fTPM procesorů AMD údajně způsobuje zasekávání pod Windows 11

Windows 11 přímo vyžadují, abychom měli v PC nainstalovaný modul TPM verze 2.0, přičemž takový ale většina základních desek nenabízí. Procesory jsou ale schopny jej emulovat coby fTPM, kde počáteční písmeno znamená firmware a TPM pak už jako obvykle Trusted Platform Module. Před instalací Windows 11 tak prostě stačí v BIOSu zapnout funkci fTPM a máme hotovo.

Nyní se prostřednictvím serveru HotHardware dozvídáme, že se už delší dobu na různých diskusních fórech kupí stížnosti především od uživatelů vyzbrojených hardwarem od AMD, kteří poukazují na problémy s výkonem či lépe řečeno zasekáváním počítače, jež se dá vyřešit deaktivací fTPM. Tuto funkci totiž lze po instalaci systému v BIOSu opět vypnout, což může způsobit různé problémy v běhu systému, jenomže v tomto případě je paradoxně spíše řeší.

Nemluvíme zde přitom o sekání systému ve fatálním slova smyslu, čili zamrznutí. Klíčové slovo je stuttering, čili opak hladkého běhu, takže by se dalo mluvit i o lagování. To má nastávat několikrát za den a projevuje se na čas pozastaveným během aplikací, praskání zvuku a také zasekáváním ukazatele myši. Systém se prostě na čas "zamyslí" což je pochopitelně otravné, zvláště když zrovna potřebujeme tvořit hodnoty, nebo se chystáme někoho "fragnout do hlavy".

Jde přitom o problém, který není spojen jen s Windows 11 a projevuje se i ve Windows 10, ale v jejich případě se fTPM prostě deaktivuje. Pod Windows 11 nám ale bez něj nebude fungovat přihlášení pomocí Windows Hello, nemusí také fungovat některé virtuální stroje, dále ani subsystém pro provoz aplikací pro Android, Bitlocker či jiné šifrovací nástroje, některé hry (Valorant) a kdo ví co ještě.

Zatím tak není jasné, o čí problém se jedná a zda za něj může Microsoft, nebo jde o vinu na straně firmy AMD a její implementace fTPM, nicméně kombinace s Windows 10/11 zřejmě v některých případech nedělá dobrotu. Navíc nyní ani neexistuje žádné uspokojivé řešení, tedy krom vypnutí fTPM a smíření se s důsledky či případně koupě samostatného modulu TPM 2.0. Stížnosti se ale začaly šířit, tak se snad brzy dočkáme alespoň toho, že Microsoft s AMD si problému všimli a chystají se jej řešit.



