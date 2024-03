Take-Two Interactive kupuje Gearbox Entertainment, tvůrce Borderlands

Embracer Group se po nevydařené výrazné expanzi v uplynulých letech v posledních měsících naopak výrazně zeštíhluje, do čehož patří propouštění a prodávání nebo zavírání vlastněných studií (včetně Saber Interactive společnosti Beacon Interactive, jejímž vlastníkem je Matthew Karch, spoluzakladatel Saber Interactive. Společnostse po nevydařené výrazné expanzi v uplynulých letech v posledních měsících naopak výrazně zeštíhluje, do čehož patří propouštění a prodávání nebo zavírání vlastněných studií (včetně uzavření Volition Games dne 31. srpna 2023, které nám přineslo takové herní série jako Descent, Red Faction a Saints Row). Jsou to taky jen 2 týdny, kdy Embracer oznámil záměr prodat za 247 milionů USD studiospolečnosti Beacon Interactive, jejímž vlastníkem je Matthew Karch, spoluzakladatel Saber Interactive.

A teď tu máme oznámení společnosti Take-Two Interactive Software (té patří např. společnosti Rockstar Games nebo 2K), že koupí od Embraceru společnost Gearbox Entertainment za 460 milionů USD. Přitom když ji Embracer kupoval před 3 roky, zaplatil za ni 1,3 miliardy USD. Embracer v tomto případě obdrží danou hodnotu ve formě nově vydaných akcií společnosti Take-Two (ta má ticker TTWO na americké burze Nasdaq). Počet akcií bude stanovený podle toho, že se dohodnutá cena vydělí průměrnou uzavírací cenou akcií TTWO v 5 posledních obchodních dnech před koncem termínu pro dokončení transakce, což by mělo být 30. června 2024. Zároveň Embracer uvedl, že tyto akcie plánuje brzy po jejich získání prodat.

Borderlands a Homeworld (o tom už dlouho víme, že půjde o Homeworld 3, viz naše články o Take-Two získá bohaté portfolio duševního vlastnictví, do kterého patří zejména značky jako Borderlands, Tiny Tina’s Wonderlands a Homeworld. Gearbox má teď přitom rozpracováno 6 důležitých interaktivních zábavních projektů v různých fázích vývoje. Pět z nich jsou pokračování dříve vydaných her, přičemž dvě z nich patří do sérií(o tom už dlouho víme, že půjde o Homeworld 3, viz naše články o HW požadavcích nebo jaká by hra měla být , k vydání by mělo dojít 13. května).

Potvrzení vývoje nové hry ze série Borderlands je ale nová informace. Dále bylo uvedeno, že je v přípravě ještě minimálně jedna zcela nová značka. Za pozornost stojí použití termínu "6 interaktivních zábavních projektů", do čehož tak bude nejspíše patřit i něco jiného než hry, viz nedávno zveřejněný trailer na připravovaný film Borderlands s Cate Blanchett

Součástí transakce budou:

Gearbox Software (Frisco, Texas)

Gearbox Montréal

Gearbox Studio Quebec

Franšízy Borderlands, Tiny Tina’s Wonderlands, Homeworld, Risk of Rain, Brothers in Arms, Duke Nukem

Součástí transakce nebudou:

Gearbox Publishing San Francisco (subjekt dříve známý jako Perfect World Entertainment), včetně vydavatelských práv k franšíze Remnant, připravované hře Hyper Light Breaker a dalším dosud neoznámeným titulům.

Cryptic Studios, včetně MMO her Neverwinter Online a Star Trek Online

Lost Boys Interactive

Captured Dimensions

Výše uvedené subjekty, jež nebudou součástí transakce, si tak Embracer ponechá a budou integrovány do jeho struktury (a v případě Gearbox Publishing dojde k přejmenování). V následující tabulce je seznam her, které vytvořil Gearbox a jež vyšly na PC. Je z ní dobře vidět dlouhodobá spolupráce s 2K, takže tato akvizice není žádným překvapením. Gearbox by měl v rámci struktury Take-Two fungovat coby studio spadající pod 2K a měl by jej společně se svým týmem nadále řídit Randy Pitchford, jeho zakladatel a současný CEO.

Název hry Rok vydání Žánr Vydavatel Half-Life: Opposing Force 1999 FPS Sierra Studios Half-Life: Blue Shift 2001 FPS Sierra Studios Tony Hawk's Pro Skater 3 2002 Skateboarding Activision O2 James Bond 007: Nightfire 2002 FPS EA Games Halo: Combat Evolved 2003 FPS Microsoft Game Studios Brothers in Arms: Road to Hill 30 2005 FPS Ubisoft Brothers in Arms: Earned in Blood 2005 FPS Ubisoft Brothers in Arms: Hell's Highway 2008 FPS Ubisoft Borderlands 2009 FPS 2K Games Duke Nukem Forever 2011 FPS 2K Games Borderlands 2 2012 FPS 2K Games Aliens: Colonial Marines 2013 FPS Sega Borderlands: The Pre-Sequel! 2014 FPS 2K Games Homeworld Remastered Collection 2015 RTS Gearbox Software, Aspyr Battleborn 2016 FPS 2K Games Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour 2016 FPS Gearbox Publishing Penn & Teller VR: F U, U, U, & U 2019 VR Gearbox Publishing Borderlands 3 2019 FPS 2K Games Tiny Tina's Wonderlands 2022 FPS 2K Games New Tales from the Borderlands 2022 Vyprávění příběhu 2K Games Risk of Rain 2: Seekers of the Storm 2023 TPS Gearbox Publishing

Strauss Zelnick, předseda představenstva a CEO Take-Two Interactive:

„Naše akvizice Gearboxu je pro Take-Two vzrušující okamžik. Posílí náš kreativní potenciál a portfolio duševního vlastnictví, včetně ikonické franšízy Borderlands. Tato kombinace vylepší finanční profil stávajících projektů, na kterých s Gearboxem spolupracujeme, a umožní nám posílit dlouhodobý růst využitím všech zdrojů Take-Two v rámci vzrušujících projektů Gearboxu.“

David Ismailer, prezident 2K:

„S téměř 20letou historií spolupráce sehrál Gearbox nedílnou roli v našem úspěchu vzhledem k jejich jedinečné schopnosti vytvářet interaktivní zábavné zážitky, které obsahují oblíbené postavy, vzrušující nové světy a vtipná vyprávění. Jsme nadšení, že v 2K můžeme přivítat Randyho Pitchforda a jeho tým nadšených, talentovaných vývojářů a těšíme se, že jako kolegové vydáme v budoucnu mnoho projektů. Rádi jsme spolupracovali s Gearboxem na každé iteraci franšízy Borderlands a s nadšením už aktivně pracujeme na dalším dílu série.“

Randy Pitchford, zakladatel a CEO Gearbox Entertainment:

„Spojení sil s Take-Two Interactive a 2K pomůže Gearboxu posunout se na další úroveň. Společnosti Take-Two a 2K opakovaně prokázaly svůj závazek naší motivaci vytvářet kreativitu, štěstí a zisk. Nastavili jsme laťku pro interaktivní zábavu a dosáhli pozoruhodných výsledků s převratnými hrami, které dosahovaly rekordů, když jsme úzce spolupracovali jako partneři. Jsem neuvěřitelně nadšený z toho, čeho můžeme dosáhnout coby jeden celek."

Ještě bude muset dojít ke schválení regulačními úřady, na základě čehož může vždy v případě připomínek dojít k nějakým úpravám parametrů, na kterých se obě strany domluvily (nebo i ke zrušení akvizice), nicméně v tomto případě by neměl být problém.