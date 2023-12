TCL ukázal 27" 8K monitor i dvojitě zakřivený 31" model

TCL je jedním z největších producentů televizí na světě, stará se ale i o výrobu samotných panelů, přičemž na konferenci DTC 2023 představil několik velmi zajímavých novinek. Máme tu třeba 27" monitor, který se může pochlubit velmi vysokým rozlišením 8K, což při dané úhlopříčce znamená extrémně vysokou hustotu bodů, a otázkou je, zda i prakticky využitelnou. Podporuje 2D i 3D, disponuje také technologií pro sledování pohledu.



Další zajímavostí je 31" monitor s technologií OLED, který dosahuje standardního vysokého rozlišení 4K. To zvládá s frekvencí 120 Hz a podporuje i 3D obraz. Největší zajímavostí je ale to, že je dvojitě zakřivený, tedy nikoli válcovitě, ale do kulové plochy.

Tím ale nekončíme. Objevil se také 57" DUHD Mini-LED monitor. Ten je v podstatě dvěma 32" 4K monitory s poměrem stran 16:9 vedle sebe, výsledný poměř je tak 32:9. Na šířku tak jde o monitor UHD 8K, nabídne zakřivení 1000R, má přes 11 tisíc zón pro regulaci podsvícení a hráče může potěšit také velmi vysokou obnovovací frekvencí 240 Hz a 1ms odezvou.

Mimo to společnost TCL ukázala také 65" monitor s rozlišením 8K (7680×4320 pixelů) a obnovovací frekvencí 120 Hz. Má panel IJP OLED se zakřivením 1800R a pokrývá 99 % prostoru DCI-P3. Ukázala také notebook se 14" 2.8K displejem IJP Hybrid OLED s hustotou bodů 240 ppi a variabilní frekvencí 30 až 120 Hz.