Team Group uvádí M.2 SSD chlazená údajně grafenovo-měděnou fólií

T-Force Cardea Zero Z330 a Z340 od společnosti Team Group se tak snaží zaujmout způsobem chlazení, což je ovšem vždy ošemetná věc kvůli tomu, že zákazníci nemají moc možností, jak zjistit, zda jim někdo nevěší bulíky na nos. To samé jsme mohli zaznamenat ve "ventilátorové éře", kdy jejich výrobci předváděli různé tvary lopatek a jiné veletoče. Dnes už jde o mrtvou věc, která měla nejspíše původ v nástupu firmy Noctua.

Nicméně podívejme se na to, co nabízí Team Group. Tato firma slibuje o 9 % nižší teploty díky jistému chladiči tvořenému grafenem a mědí, který je pouze 1 mm tlustý. Jak dobře víme, grafen představuje vrstvu pouze jednoho atomu uhlíku a má velice zajímavé vlastnosti ohledně vedení elektrické energie i tepla.

Grafen tak jistě má svůj potenciál, ovšem dozvíme se také, oproti čemu má použité chlazení o 9 % nižší teploty? Dozvíme a jde bohužel pouze o rozdíl mezi danou fólií chlazeným SSD a zcela nechlazeným SSD s obnaženými čipy. Osobně bych k tomu ještě rád vyjádřil pochyby o tom, že jde skutečně o opravdový grafen a není to třeba jen nástřik tvořený uhlíkovými nanotrubičkami, nebo dokonce ještě něco jiného. SSD ostatně netvoří tak velký objem odpadního tepla, aby něco takového mělo smysl dělat, navíc pokud jde jen o ten nejjednodušší chladič, či spíše rozvaděč tepla.

V případě společnosti Team Group navíc máme zřejmý důvod k takovýmto pochybám, jak upozorňuje i server Hexus.net, který měl tu čest vyzkoušet si od této společnosti Cardea Liquid M.2 PCIe SSD . To se snaží uhodit na notu vodního chlazení, ale ve skutečnosti je to jen SSD s jakousi atrapou vodního bloku, který do chladicího obvodu nepřipojíme a ten ve skutečnosti efektivnímu chlazení spíše bránil, neboť se ani pořádně nedotýkal čipů na SSD. Právě tento případ nám ukazuje, jak to možná s oním slibovaným grafenem je, tedy ne že bychom čekali nějaké chladicí zázraky i v případě, kdy by tu jednoatomová vrstva uhlíku skutečně byla. Na druhou stranu, dnes už grafen není tak drahý, jako býval a každý má možnost si pořídit kus tohoto materiálu, a to za cca 350 Kč ve velikosti 10 x 10 cm.