TechSpot: desky s B560 jsou pohroma z hlediska napájecích limitů a výkonu

Dle titulku je Intel B560 přímo pohroma, takže se pojďme podívat na to, co za tím vězí. Desky s B560 jsou tu srovnávány s modely s čipsetem Z590 firem Asus, MSI a Gigabyte, které vesměs drží takt plně zatíženého procesoru Core i9-11900K na 4,7 až 4,8 GHz. To samozřejmě znamená, že na nějaké časové omezení zvýšeného výkonu dle specifikací Intelu se tu opravdu nehraje, ale to je dobře známý fakt.

To ale kupodivu neplatí pro desky ASRock s čipsetem Z590, které sice daný procesor v plné zátěži také vyženou na 4,8 GHz, ale po předepsaných 56 sekundách takt klesne, aby byl splněn limit TDP 125 W. ASRock tak doporučení Intelu splňuje, ale to bude také v dlouhodobé plné zátěži představovat nižší výkon. Jak je to ale v případě B560?

Tato třída desek nově podporuje taktování pamětí, což z nich dělá zajímavou volbu, neboť procesory stejně už moc taktovat nejdou, respektive ne tak, aby to mělo z hlediska nárůstu výkonu a investic do chlazení nějaký smysl. Zde už navíc v testech nešlo o odemknutý hi-endový Core i9-11900K, ale o uzamčený Core i5-11400F, aktuální hit z řad procesorů Intel.

Core i5-11400F se na desce MSI B560 Tomahawk choval stejně jako na deskách se Z590, čili v zátěži všech jader pracoval na 4,2 GHz, což platilo i pro Gigabyte B560M Aorus Pro AX, ovšem to jsou desky v cenách 200 a 180 USD.

Co ale taková Asrock B560 Pro4 za 125 USD nebo ještě levnější modely jako MSI B560M Pro a Gigabyte B560M DS3H AC. I od takových desek by se dalo rozhodně očekávat to, že výkon procesoru 11400F bude na nich zcela srovnatelný s dražšími deskami





Dle výsledků benchmarků je ale realita zcela jiná, a to kvůli striktně nastavenému limitu 65 W, kvůli němuž procesor neběžel na 4,2 GHz, ale třeba jen na 3,1 GHz, což přineslo adekvátní pokles výkonu. A nejde pouze o vysokou zátěž v testech Cinebench. Rozdíly existují také ve hrách, jako je Shadow of the Tomb Raider, kde 11400F dosáhl na nejlepších deskách 136 FPS a na nejhorší pak 121 FPS, což není takový rozdíl jako v předchozím testu, ale na poměry herních benchmarků procesorů to je velice výrazné.

Poté byl otestován i procesor Core i7-11700, kde se výsledky potvrdily a spíše ještě prohloubily, přičemž ani snaha odstranit limity spotřeby se zde nemusí vyplatit. Na desce MSI B560M Pro totiž způsobila škrcení výkonu kvůli vysoké teplotě VRM, což přineslo náhlé a prudké poklesy ve výkonu. Čili je zřejmé, že výrobci asi neomezují spotřebu procesorů na svých deskách jen tak, ale proto, že dané desky ji pak nezvládají. Pak nastupuje proces ladění, v němž je třeba najít akorát takovou hodnotu spotřeby, kterou ještě deska zvládá. To by ale rozhodně neměla být starost zákazníka.

V konečném důsledku jde ale prostě o to, že výrobci desek se dnes snaží s tichým souhlasem Intelu provozovat procesory Core mimo oficiální specifikace či doporučení. Čili takové desky, které doporučení splňují, nám zákonitě nabídnou nižší výkon a zákazník, který ušetří dejme tomu 500 korun na základní desce, pak získá výrazně nižší procesorový výkon, aby nakonec i přes ušetřené peníze prodělal.



Ceny souvisejících / podobných produktů: