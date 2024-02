Telefony Nokia umírají zas a znova, HMD zavádí vlastní značku

Nokia je naprosto ukázkovým případem toho, jak se mohou věci pokazit, když se setrvává na naivním postoji, že "co fungovalo roky, musí fungovat dál". Dojel na to i Kodak v oblasti fotografie a vzpomenout bychom mohli i na mnoho dalších oblastí. V poslední době to třeba do nemalé míry hrozí evropským automobilkám. Zatímco v roce 2007 měla Nokia zdánlivě neochvějný 50% podíl na trhu a do roku 2010 se ještě držela někde okolo 40 % (a prodeje měla třikrát větší než Apple), rok 2012 už přinesl čísla hluboko pod 5 % (a Apple se stal 3krát větším). To byl dramatický pád, ze kterého se Nokia už nikdy nevzpamatovala.



V roce 2013 se telefony Nokia přestěhovaly pod křídla Microsoftu, kde se jim nějak zvlášť nedařilo a Microsoftu se nepovedlo protlačit mobilní variantu svého systému Windows, který však byl mnohými označován jako nejlepší z mobilních operačních systémů. Chyběly mu ale aplikace a Microsoft se těchto telefonů později zbavil. Ty převzala společnost HMD Global, která si licencovala jméno Nokia, s původním výrobcem tedy už neměly co do činění, měly jen pronajaté jméno. Samotná Nokia je stále fungující firma, ale už ne v oblasti telefonů. A licencování jména Nokia nyní skončí.

Telefony Nokia tak nadobro opustí trh a společnost HMD Global bude nově představovat další telefony už jen pod svou značkou HMD (Human Mobile Devices). Starší telefony budou dále podporovány, ale nové už ponesou jiné logo. A toto logo možná bude důležité. V diskuzích se už lidé vyjadřují o tom, že další telefony od HMD si bez loga Nokie nikdy nekoupí. Otázkou pochopitelně je, kolik z nich svou hrozbu vyplní, tedy jak se to skutečně projeví na trhu s telefony (podle tohoto by se mohlo zdát, že si telefony od HMD Global kupovali jen kvůli logu než kvůli skutečným vlastnostem telefonů). Myslíte si, že přechod pod vlastní značku HMD firmě uškodí nebo pomůže?