Telefony Samsung omezují výkon: další throttling s výjimkou benchmarků?

Není to poprvé, co nějaký hardware běžel dobře v benchmarcích, ale reálný výkon v aplikacích byl nižší. V oblasti telefonů si to před lety hodně odskákal Apple, který kvůli omezenému výkonu stárnoucí baterie po prvním výpadku napájení omezil i výkon telefonů, aby tomu předcházel. Bohužel netransparentnost v komunikaci s uživateli způsobila, že se má dodnes za to, že jen chtěl přinutit uživatele k upgradu na nový telefon. Podobný problém měla i společnost OnePlus a nyní se přidává korejský Samsung.

Korejský youtuber GaryeonHan totiž zjistil, že telefony Samsungu dosahují jiných výkonů v benchmarcích a jiných u více než 10 tisíc aplikací od Netflixu přes TikTok, Spotify až po vlastní aplikace Samsungu. Vypadá to, že za to může služba Game Optimizing Service (GOS), která by měla optimalizovat chod telefonu ve hrách pro co nejvyšší výkon při udržení teploty zařízení v rozumných mezích. To je vcelku logický postup a dá se říci, že i žádoucí. Jenže se zdá, že aplikace se nevěnuje jen hrám, ale i běžným aplikacím, naopak teplotu vůbec neřeší u benchmarků (což je ale také diskutabilní podle toho, jaký výkon chcete naměřit).



Když byly standardní aplikace přejmenovány na název některého z benchmarků (např. 3DMark, Antutu, PCMark, GFXBench a GeekBench 5), běžely na plný výkon. Naopak, když byly benchmarky přejmenovány na název některé z běžných aplikací, výkon výrazně klesl (např. výkon v 3DMarku Wild Life Extreme spadl z 2618 na 1141 bodů). Samsung už záležitost vyšetřuje a zjišťuje, proč se GOS chová tak, jak se chová. Dle mluvčího Samsungu by se totiž neměl týkat neherních aplikací. GOS by tak měl dostat aktualizaci a navíc umožnit uživatelům lépe spravovat nastavování throttlingu.



