Teleskop JWST prošel důležitou zkouškou, komunikuje a přijímá příkazy

James Webb Space Telescope je považován za nástupce Hubble Space Telescope a aktuálně už je namontován na hlavní platformě se slunečním štítem a jako celek prochází různými testy. Ten nejnovější a velice důležitý se nazývá Ground Segment Test a v jeho rámci plně složený teleskop poprvé přijal příkaz k zapnutí a testům z hlavního operačního centra v baltimorském Space Telescope Science Institute (STScI).

Schopnost přijímat příkazy a správně na ně reagovat je pochopitelně pro JWST naprosto nezbytná, stejně jako schopnost odesílat data zpět, včetně těch vědeckých. V rámci testu tak byl vyzkoušen budoucí přenos dat z operačního centra s využitím skutečných prostředků, které budou využity v praxi. Teleskop tak byl napojen na známou Deep Space Network (DSN), kterou NASA využívá pro komunikaci s řadou jiných zařízení v hlubokém vesmíru. JWST ale samozřejmě ještě není ve vesmíru, ale v budově firmy Northrop Grumman v Kalifornii, takže bylo nutné využít speciální zařízení pro přenos signálu mezi ním a DSN.

V rámci testu došlo k zapnutí a ovládání všech čtyř hlavních vědeckých přístrojů na palubě JWST a NASA tak provedla kompletní cyklus pro sledování zvoleného cíle. Ten začíná vytvořením plánu pro sledování, který je pak zaslán do teleskopu, jenž provede zadané úkony. Data jsou pak odeslána zpět do Baltimoru, kde jsou zpracována a poskytnuta zadavateli.

Až bude JWST ve vesmíru, a to 1,5 milionu kilometrů v druhém libračním bodě v závěsu za Zemí, která jej bude částečně stínit před slunečním zářením, ovládán bude pomoci jednoho ze tří center DSN. Ta jsou umístěna v Kalifornii, Španělsku a v Austrálii, čili přinejmenším jedno z nich bude mít s JWST spojení. Udržovat stabilní komunikační linku ale pomohou také satelity NASA patřící do sítě Tracking and Data Relay Satellite, dále i Space Network v Novém Mexiku, stanice Malindi (Keňa), kterou provozuje evropská ESA a nakonec i německé European Space Operations Centre.

Nový test tak i přes potíže stále způsobované pandemií vyšel. V NASA totiž stále platí restrikce ohledně počtu pracovníků v jedné místnosti, takže v operačním centru jich mohlo být pouze sedm a ostatní pracovali odjinud. Celkově však bylo zapotřebí téměř sto lidí spolupracujících v průběhu čtyř dnů.

Příště bude následovat vibrační a akustický test složeného JWST, který bude simulovat podmínky při startu rakety. Start samotný je aktuálně plánován na samotný konec října v příštím roce.

Ceny souvisejících / podobných produktů: