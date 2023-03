Tento týden bude představen GPT-4: AI z textu vygeneruje i video

Nynější systémy ChatGPT a podobné jsou obvykle založené na modelu GPT-3 nebo GPT-3.5. Už za pár dní, 16. března, se bude konat konference Reinventing Productivity: The Future of Work with AI od Microsoftu, kde by se měla představit další verze tohoto systému, GPT-4. Jestli dnešní verze způsobují poprask, ta nová by mohla způsobit ještě větší. Vedle textu, který je schopen generovat dnešní systém, by si totiž na základě textového příkazu měla poradit i s generováním obrazového obsahu včetně videa nebo třeba hudby. Půjde totiž o multimodální model. Problematika deepfakes se tak může stát opět ještě větší hrozbou.



Generování obrazu pomocí AI není nic až tak nového, poslední měsíce se v této souvislosti hodně mluvilo např. o systému DALL-E. Např. fotobanky ho ve velkém množství případů zakázaly, ale takový Shutterstock to vzal s úplně jiným přístupem. Na jeho stránkách je generátor DALL-E přímo integrovaný a obsah svých fotografů dává k dispozici právě pro trénování AI systémů (fotografové za to dostávají zaplaceno). Zda se s pomocí datasetu od Shutterstocku trénoval i GPT-4, to ale nevíme. Systémy pro generování videa má např. i Meta (Make-A-Video) nebo Google (Imagen Video), ty ale zatím nejsou veřejně dostupné.