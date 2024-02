Tesla Charge on Solar aneb chytré nabíjení elektromobilů na solární přebytky

Pokud máte elektromobil, solární panely a baterii, je možné, že řešíte celkové fungování ohledně toho, kdy co nabíjet tak, aby se využilo pokud možno co nejvíce energie. Jednou to jsou velké přebytky, se kterými člověk neví, co dělat, jednou zase nedostatek. Tesla proto zavádí funkci Charge on Solar, která zajišťuje to, aby se vůz nabíjel primárně ze solárních přebytků.



Funguje to tak, že uživatel nastaví v aplikaci dva limity, řekněme třeba 40 % a 90 %. Ten spodní je limitem, který vůz vždy musí mít, tedy nejnižší rezerva pro každodenní ježdění. Pokud je vůz pod tímto limitem, nabíjet se může z jakéhokoli zdroje. Pokud ho ale dosáhne, nabíjí se dále pouze tehdy, pokud jsou solární přebytky, což znamená, že Powerwall je už dostatečně nabitý a spotřeba elektrické energie jinými spotřebiči už nestíhá odebírat produkci solárních panelů. Tento přebytek ale musí být vyšší než 1,2 kW.

Ve výsledku to znamená, že za slunných dní je vůz další velkou baterií pro ukládání energie, a když se počasí zhorší, dům poběží především z Powerwallu, případně ze sítě, zatímco auto se ani při připojení k nabíječce nemusí nabíjet z žádného zdroje, je-li nad spodním limitem. A poněvadž se den/dny předtím hodně nabilo, toto může trvat i nějakou dobu, než bude vyžadovat nabití ze sítě. Snižuje se tak počet situací, kdy se vůz musí nabíjet z jiného zdroje, než vlastních solárních panelů, což majiteli šetří peníze.



Pochopitelně je možné vynutit si nabíjení, kdy člověk chce (např. když potřebuje někam ještě jet a v ten okamžik ho nezajímá, že to nebude z přebytků), stejně tak je možné toto nastavit i časově a je tu i několik dalších možností nastavení. Výsledkem by mělo být, že vůz bude dalším, a to mnohem větším "Powerwallem", který lze optimalizovat tak, aby se uchovávalo více vyrobené energie pro konkrétní potřeby uživatele a snižovalo množství odebrané energie ze sítě.

Funkce bude zatím dostupná v USA, Kanadě, Německu, Španělsku, Itálii, Portugalsku, Švýcarsku, Velké Británii, Japonsku, Thajsku, Austrálii a na Novém Zélandu. Funguje na všech Modelech 3 a Y, v případě Modelů S a X musí jít o ročníky 2021 a novější. Vozy musí mít firmware 2032.32 a vyšší, Powerwall pak 23.12.10 a novější, aplikace Tesla pak verzi 4.30.5 a pozdější.