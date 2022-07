Tesla má 1% vinu na fatální nehodě mladíka, zaplatí odškodné 10,5 mil. USD

Teslou Model S (2014) svého otce v rychlosti 116 mph (187 km/h) na silnici s povolenými 25 mph (40 km/h) ztratil kontrolu nad vozem, s ním narazil do zdi, pak s sebou vzal i sloup na druhé straně silnice a elektromobil začal hořet. Rodiče tak podali na Teslu žalobu, která se týkala především dvou bodů. Jedním bylo to, že vůz začal hořet kvůli akumulátorům, což mělo zapříčinit smrt jejich syna. Druhým pak to, že Tesla havarovala kvůli tomu, že jí odstranili omezovač rychlosti. Nyní žaloba došla svého konce a Tesle byla přiřknuta 1% vina, zatímco mladíkovi 90% a jeho otci 9%. Co se ale vlastně stalo?

Příběh je trochu delší. Barrett byl vykutálený mladík a jak není u čerstvých řidičů až tak neobvyklé, jezdil hodně divoce. V březnu 2018 byl chycen, jak jel 112 mph (180 km/h) v 50mph (80km/h) zóně. Rodiče tak nechali u Tesly aktivovat funkci Speed Limit Mode. Jinak řečeno, ve voze byl aktivován omezovač rychlosti na 85 mph (137 km/h). Mladý Barrett ale při jedné návštěvě servisu dokázal oblbnout servisního technika a přesvědčit ho, ať funkci bez vědomí rodičů deaktivuje.

Soud tak již zesnulému mladíkovi přiřkl 90% vinu za nezodpovědné řízení, které vyústilo v nehodu, při které zemřel i jeden jeho spolujezdec (třetí to přežil). Otci byla dána 9% vina a soud řekl, že kvůli nezodpovědnému chování syna mu vůbec neměl půjčovat auto. Tesla pak má vinu za odstranění omezovače bez svolení majitele, za požár jako důvod zavinění smrti pak byla vina smetena ze stolu už 29. června. Podle soudu by Barrett srážku nepřežil, i kdyby vůz nezačal hořet. Pro Teslu to pak znamená odškodné 4,5 mil. USD pro otce a 6 mil. USD pro matku (v podstatě 251 mil. Kč za neoprávněně odblokovaný omezovač).