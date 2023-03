Tesla má první Supercharger V4, je v Holandsku a podporuje 1000V napětí

Společnost Tesla uspěla na trhu s elektromobily z více důvodů a jedním z nich je i její hustá síť nabíječek Supercharger. Dosud byly k dispozici ve třech generacích, kdy ta poslední končila s nabíjecím výkonem na 250 kW, což je poměrně dost, ale konkurence umí být už i rychlejší (což platí zejména o té čínské, nicméně i ta americká a evropská už má např. i 350kW systémy). Už nějakou dobu se mluví o čtvrté generaci Superchargerů V4 a první takový byl dokončen v Harderwijku v Holandsku.

First V4 Supercharger stalls now open in Harderwijk !



Stalls are equipped with a longer cable, providing easy access for all EVs. pic.twitter.com/TnY3dBoyhP — Tesla Charging (@TeslaCharging) March 15, 2023

Má celkem 16 stojanů a jednou ze změn jsou delší nabíjecí kabely. Ty u stávajících Superchargerů mají délku těsně pod 2 metry, jenže nové nabíječky jsou určeny i pro vozy jiných značek než Tesla, takže bylo vhodné, aby byly trochu delší a byly schopné nabíjet i auta s dál umístěnými nabíjecími konektory. Nyní je tak délka kabelu těsně pod 3 metry.

Zásadní změnou je podpora vyššího napětí. Stávající 250kW modely končily na 500 V a proudu do 631 A (ne nutně obojím najednou, to by dávalo 316 kW), novinka bude podporovat dokonce napětí 1000 V. To by měl zvládat např. tahač Semi nebo pickup Cybertruck. Max. nabíjecí proud byl lehce snížen na 615 A. To by dávalo nabíjecí výkon 615 kW. Některé zdroje však hovoří o zachování max. výkonu 250 kW, očekáváno bylo 350 kW a jiné zdroje hovoří o max. hodnotě 600 kW. To ale nevypadá, že by bylo realitou, alespoň ne v tomto případě.

Čistě teoreticky by 600kW nabíjení 100kWh Teslu Model S nabilo za 10 minut, jenže ta tak rychlé nabíjení za prvé (zatím) nepodporuje a za druhé takový nabíjecí výkon se nedá držet celou dobu a průměr by se v případě 600kW nabíjení dal očekávat spíše někde mezi 1/2 a 2/3 maxima, takže okolo 300 až 400 kW. Jaká je ale skutečná hodnota, to se teprve bude muset ještě potvrdit, informace o tomto jsou zmatené. Oficiální mapa Tesly hovoří pouze o 250 kW, takže bych se držel tohoto čísla.