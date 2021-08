Tesla má vlastní AI čipy D1: 50 mld. tranzistorů a škálování až na 1,1 ExaFLOPS

Tesla AI Day je nejvhodnější událost pro představení takového čipu, který bude pochopitelně určen pro trénink systémů umělé inteligence. D1 byl vytvořen v rámci projektu Dojo.

Ostatně se dozvídáme o 354 uzlech pro trénování AI založených na 64bitových superskalárních CPU po čtyřech jádrech. Tato jádra zvládají výpočty v celé řadě formátů včetně FP32, BFP16, CFP8, INT32, INT16 a INT8 a pokud jde o výkon, v FP32 to je 22,6 TFLOPS na jeden D1 a v BF16 či CFP8 pak 362 TFLOPS. V obou případech je D1 rychlejší než A100 (19,5 a 312 TFLOPS) a v FP32 se pak značně přibližuje čipu AMD MI100 (7nm, 750 mm2, 23,1 TFLOPS).

Vypadá to tak, že si Tesla vytvořila s jistým zpožděním oproti konkurenci plně srovnatelné řešení pro AI, ovšem jde především o to, jakým způsobem ho nasadí. D1 totiž mohou být propojeny do jednoho celku pomocí Dojo Interface Processor a jde o výsledné Training Tile (TT), takže jde tu opět o dlaždice, ovšem ve zcela jiném smyslu a podobě, než předvádí Intel ve svých Ponte Vecchio