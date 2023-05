Tesla Model Y se stala nejprodávanějším autem na světě

Přestože mnozí z různých ukazatelů předpovídají Tesle další bankrot a obrovský nezájem o její auta, statistiky prodejů hovoří prozatím odlišně. Její produkce a prodeje sice za loňský rok zdaleka nepřekonaly plánovaný 50% růst (šlo jen o cca 40 %), nicméně ten plán je dlouhodobý, a tam je s průměrným růstem 51 % ročně mírně nad ním. Letos se k tomu přidaly obrovské slevy ve stovkách tisíc Kč (např. Model 3 je za 1,028 mil. Kč, s poplatkem za doručení za 1,055 mil. Kč, v případě Modelu Y pak začíná na 1,165 mil. Kč, s poplatkem za 1,191 mil. Kč), a tak se poprvé stává nejprodávanějším vozem na světě elektromobil, a to právě od Tesly. Stalo se jím SUV Tesla Model Y, která dle Jato Dynamics překonala i Toyotu Corollu. Ta je přitom levnější, nabízí se na více trzích, má mnoho lokálních variant a několik variant karoserie. Na Model Y to ale v prvním čtvrtletí roku 2023 už nestačilo.



Zde je nutné podotknout, že úspěch Tesly je hodně způsoben i nejrůznějšími dotacemi, daňovými úlevami, které jednotlivé státy nabízí, a bez nich by to na první místo jistě nebylo. Dále bychom měli poznamenat to, že statistika se věnuje většině významných automobilových trhů, ale ne úplně všem. Každopádně Model Y si v předchozím čtvrtletí na studovaných trzích pořídilo 276.200 zákazníků, což je meziročně 69% nárůst. Toyotu Corolla a všechny její deriváty (Levin, Allion, Lingshang) překonává o zhruba 4 %, ta má totiž 256.400 kusů. Nedá se to však nazvat neúspěchem pro Toyotu. Ta má totiž v Top 5 všechna místa kromě toho prvního.

Tesla Model Y - 267.200 kusů

Toyota Corolla - 256.400 kusů Toyota Hilux - 214.700 kusů Toyota RA4/Wildlander - 211.000 kusů Toyota Camry - 166.200 kusů

Připomeňme, že Tesla Model Y je podle Jato Dynamics nejprodávanějším vozem i v Evropě, kde si meziročně připsala dokonce 173% nárůst. Prodalo se tu necelých 72 tisíc kusů a překonala tak např. lidovou Dacii Sandero, která je pro rumunskou automobilku patřící pod Renault velkým úspěchem s 60 tisíci kusy. V Evropě se naopak Toyota do první pětky nedostala vůbec, první Toyotou je Yaris Cross s 53 tisíci kusy na 6. pozici a Toyota Corolla je dokonce až na 25. místě s necelými 31 tisíci auty.

Tesla Model Y - 71.683 kusů Dacia Sandero - 60.202 kusů Volkswagen T-Roc - 54.960 kusů Peugeot 208 - 53.336 kusů Opel/Vauxhall Corsa - 53.307 kusů

Pokud se ještě podíváme na evropskou situaci v elektromobilech, Model Y je zde s jasným náskokem, druhý Model 3 nemá ani třetinu. Další místa zabírají dva elektromobily od Volkswagenu (ID.3 a ID.4) a první pětku uzavírá mnohými nepochopená Dacia Spring. U zákazníků ale docela boduje. Zde je zajímavý ještě jeden výsledek. I ten Spring jako 5. elektromobil prodeji překonává nejprodávanější plug-in hybrid, kterým je Ford Kuga, a to o 12,5 %. Pokud jde však o Teslu jako celek, ta je zatím v Evropě až na 16. místě (meziročně však rostla o 58 %) a pohybuje se nad Nissanem, ale pod Fiatem nebo Citroenem. Růžky hodně vystrkuje MG, které meziročně zvýšilo své prodeje o 112 % a je na 22. pozici (a je už zhruba na úrovni Mazdy, Mini nebo Suzuki).