Tesla opět v zisku, poprvé za celý fiskální rok

AutomobilkaElona Muska se dokázala vyškrábat z nejhoršího a rok 2020 ukazuje, že asi opravdu půjde o životaschopný projekt. V Číně už nyní vyrábí přes 5000 vozů Model 3 týdně, v prosinci 2020 zde spustila také výrobu Modelu Y. Model Y se nyní ve vyšších počtech vyrábí i ve Fremontu. Výstavba továren v Berlíně a Austinu probíhá dle plánu, byly představeny faceliftované verze Modelu S a X, koncem tohoto roku by se snad měl konečně objevit i tahač Tesla Semi, kterého se zatím ne a ne dočkat.

Pojďme na chvíli na finance. Za poslední čtvrtletí utržila firma 10,74 mld. USD, což je o 46 % více než za stejné období před rokem. Samotná auta činila 9,31 mld. USD (také +46 %), z toho pak na prodej emisních kreditů připadlo 401 mil. USD (tam šlo o meziroční nárůst o 202 %). Důležitý je především zisk, který dle GAAP činil 270 mil. USD (+157 %), dle non-GAAP by to bylo dokonce 903 mil. USD. Pokud bychom to vzali na celý rok, tak příjmy Tesly stouply z 24,58 na 31,54 mld. USD (+28 %), loňská ztráta 862 mil. USD se přetavila na zisk 721 mil. USD. Dle non-GAAP by byla Tesla už loni v mírném zisku 36 mil. USD, letos to vychází na 2,46 mld. USD.

Tesla Gigafactory v Berlíně

Dodávky vozů stouply meziročně o 61 % na 180 667 vozů, drtivou většinu tvoří Modely 3 a Y (161 701 vozů, +75 %). Naopak Modely S a X v počtech mírně klesly (18 966 aut, -3 %). Tentokrát se zadařilo i energetické části Tesly, která instalovala solární panely s 86 MW (meziročně +59 %) a bateriová úložiště si připsala dokonce 1584 MWh (+199 %). Máme už 2564 Superchargerů (+41 %) s celkem 23 277 nabíjecími stojany (+45 %). Tesla zveřejnila také své tržní zastoupení, které je téměř 1,4 % v USA, skoro 0,9 % v Evropě a okolo 0,75 % v Číně.



