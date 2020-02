Tesla pozastavila výstavbu neměcké Gigafactory kvůli ekoaktivistům

Tesla zahajuje výstavbu své další Gigafactory, která má stát v Grünheide, kousek na jihovýchod od německého Berlína. Automobilka zde už zakoupila 300 hektarů půdy, a přestože ještě nedostala povolení na zahájení výstavby, bylo jí umožněno začít s přípravnými pracemi, ale jen na vlastní riziko. Ta se tak rozhodla vykácet lehce přes 90 hektarů zdejšího lesa, což se ale nelíbí zdejším ekologickým aktivistům. Grüne Liga se bojí dopadu na životní prostředí, zdejší divokou zvěř a kvalitu vody. Soud tak prozatím nařídil pozastavení přípravných prací a další řízení se budou konat ještě v tomto týdnu.

Sama společnost Tesla se nicméně zavázala, že pomůže minimalizovat dopady přemístěním kolonií mravenců, plazů i vzácných netopýrů a dále říká, že stejně kácí jen umělý les, který zde byl vysázen pro potřeby továrny na lepenku. Továrna by podle původních plánů měla být dokončena v roce 2021, její kapacita má činit 500 tisíc vozů a zaměstnat 12 tisíc lidí.

Trochu zarážející věcí je, že mnozí ochranáři přírody vehementně tlačí na produkci elektromobilů, ale zároveň jim vadí, když je někdo chce vyrábět a postavit pro jejich výrobu továrnu. Přiznejme si však, že elektromobil v dnešní době není zrovna vzor ekologie zejména kvůli svým akumulátorům, jejichž výroba je pro přírodu opravdu těžkou ekologickou ranou. S výrobou elektřiny by už takový problém nebyl, provoz EV je co do emisí čistější už dnes (a to i v ČR), a to i při všech těch uhelných elektrárnách. Elon Musk pak ještě na Twitteru řekl, že Giga Berlin bude vyrábět ekologická auta na obnovitelnou energii s použitím obnovitelné energie, takže účinek na životní prostředí bude naopak extrémně pozitivní (s čímž by se na základě výše zmíněného dalo určitě polemizovat).

