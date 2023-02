Tesla "svolává" 363 tisíc aut kvůli FSD, nemůže však za ohnivou nehodu v Texasu

Částečně autonomní systém řízení (lépe řečeno jízdní asistent) společnosti Tesla, Full Self-Driving Beta, zdaleka není dokonalý. Společnost Tesla se proto rozhodla v USA "svolat" 362.758 vozů k jeho opravě. Musk nicméně není spokojen s tím, že se tato akce označuje jako "svolávačka", neboť to evokuje návštěvu servisu, což v tomto případě není pravda. Tato akce je v podstatě jen ohlášením toho, že v dubnu vyjde nová verze FSD, která bude řešit některé problémy stávající verze. A těch není zrovna málo. Dle NHTSA budou svolány (resp. aktualizovány přes internet) vozy Model S, X, 3 i Y z let 2016 až 2023, které jsou vybaveny systémem FSD. Mezi květnem 2019 a zářím 2022 totiž bylo zaznamenáno 18 nehod spojených s chybovým chováním systému.



A co všechno vlastně FSD dělalo špatně? Problémy byly zejména na křižovatkách. Auto mohlo projet křižovatku rovně, ačkoli bylo nesprávně v odbočovacím pruhu, někdy na stopce nedocházelo k úplnému zastavení, na žlutou (přecházející červené), kdy sice ještě může projet, pokud nestihne bezpečně zastavit, auto projíždělo křižovatkou bez zvýšené opatrnosti. Také docházelo k tomu, že se v některých situacích nesprávně řídilo rychlostními limity, a to ať už dle značení nebo na reakce řidiče.

Další zprávou v oblasti FSD je to, že nehoda z roku 2021 v Texasu, při které v Tesle Model S P100D uhořeli dva lidé, nebyla vinou autopilota. Vyšetřování ukázalo, že řidič byl pod vlivem alkoholu a dvou sedativ. Vůz před nehodou náhled zrychlil ze 63 na 108 km/h a v okamžiku nárazu do stromu jel 92 km/h. Dále se ukázalo, že ačkoli oba pasažéři byli nalezeni uhořelí na zadních sedadlech, v okamžiku nehody byli vepředu. Aktivovaly se totiž předpínače bezpečnostních pásů i airbagy. Podle všeho se vůz po nárazu vznítil a pasažéři se po ztrátě napájení nemohli dostat ven z vozu, a tak přelezli na zadní sedadla (připomeňme, že Model S má sice elektronické otevírání dveří, ale současně i mechanický ovladač právě pro tyto případy). Tam pak přišli o život. Systém autopilota nebyl v době nehody aktivní a ani by nemohl být, protože přítomná verze neumí jezdit na silnicích bez vodorovných značení, která daná silnice neměla.