Tesla vyzývá testery, ať publikací chyb autopilota nenahrávají nepřejícím

Automobilka Tesla stále vyvíjí systém autonomního řízení Full Self Driving. Zatím má k plné autonomii velmi daleko, stále jde jen o asistenta 2. úrovně. K betatesterům se nedávno dostala nejnovější verze série 10, kterou už pilně testují v běžném provozu. Jak se ale ukazuje, možnost testovat FSD 10 Beta není jen tak. Na povrch vyplynuly zajímavé, leč nikterak překvapivé skutečnosti.



Na veřejnost se dostaly informace o tom, že betatesteři z prostředí majitelů vozů Tesla před využitím betaverze podepisují NDA (Non-Disclosure Agreement), tedy dohodu o mlčenlivosti (v tomto případě částečné). Jde o vcelku standardní postup, který se používá např. v médiích k dodání informačních materiálů nebo produktů k recenzování ještě před oficiálním uvedením produktů. V tomto tedy Tesla není vůbec výjimečná. Zajímavé je nicméně znění tohoto NDA.

To zakazuje majitelům Tesel, které se účastní betatestu FSD mluvit s médii, nebo jim umožnit testovací jízdy. Tesla také připomíná, že existuje spoustu nepřejících lidí, kteří chtějí Teslu vidět na propadlišti dějin, takže vyzývá, aby youtubeři selektivně vybírali to, co zveřejní na sociálních sítích. Doporučuje sdílet méně videí a pokud už něco zveřejnit, tak především ty, které mohou být zajímavé a hodné sdílení. Taková formulace je pro NDA docela překvapivá, protože je docela vágní. Pro někoho může být zajímavé třeba právě to, jak autopilot selhal.

Tesla takto varuje před tím, že se mohou najít lidé, kteří budou schválně dezinterpretovat sdílený obsah. Vidět je to např. na tom, že z provedených testů se nepřekvapivě Internetem šíří především ty výseky, kde měl systém problém, ačkoli jinak autoři novou verzi veskrze chválili. Na druhou stranu musíme připustit, že právě tato selhání jsou tím, co je kritické pro dořešení autonomního řízení a co může mít i fatální důsledky.



