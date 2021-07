Tesla získala patent na extrakci lithia s pomocí solí včetně té kuchyňské

Elon Musk prozradil, že si Tesla zajistila velký pozemek v Nevadě, ze kterého chce těžit lithium ekologičtější cestou než doposud. Tento pozemek má mít 10 tisíc akrů (cca 40,5 km2) a už tehdy bylo řečeno, že se tak bude dít bez pomoci kyselin. Jak napovídá zveřejněný patent Tesly k tomuto tématu, běžně se využívá H 2 SO 4 nebo HCl (tedy kyselina sírová nebo chlorovodíková), což ale zároveň vedle lithia extrahuje další prvky jako sodík, draslík, železo, hliník, vápník a mangan. Některé z těchto prvků se také využívají v akumulátorech, ale zásadním problémem je další oddělení složek od lithia. To vše dělá postup složitým, neefektivním (vysoká ztráta lithia) a nešetrným k životnímu prostředí. Prezentace Tesla Battery Day se konala v září 2020 a už tehdyprozradil, že sizajistila velký pozemek v Nevadě, ze kterého chce těžit lithium ekologičtější cestou než doposud. Tento pozemek má mít 10 tisíc akrů (cca 40,5 km) a už tehdy bylo řečeno, že se tak bude dít bez pomoci kyselin. Jak napovídá zveřejněný patent Tesly k tomuto tématu, běžně se využívá HSOnebo HCl (tedy kyselina sírová nebo chlorovodíková), což ale zároveň vedle lithia extrahuje další prvky jako sodík, draslík, železo, hliník, vápník a mangan. Některé z těchto prvků se také využívají v akumulátorech, ale zásadním problémem je další oddělení složek od lithia. To vše dělá postup složitým, neefektivním (vysoká ztráta lithia) a nešetrným k životnímu prostředí.

Nový přístup zahrnuje smíchání zeminy bohaté na lithium se zdrojem kationtů, to se promele v kulovém mlýnu (PM100) a vymytím vznikne roztok obsahující spoustu lithia, který se zahřeje na 90 °C a později přefiltruje. Tento zdroj kationtů může být různý a právě přidání kuchyňské soli (NaCl) vypadá dost slibně. Nemusí jít však o jedinou složku, může jít o kombinaci dalších sloučenin, jako jsou KCl, Na 2 SO 4 , K 2 SO 4 , MgSO 4 , CaSO 4 , NaNO 3 , KNO 3 , CaCL 2 , MgCl 2 , Ca(NO 3 ) 2 nebo Mg(NO 3 ) 2 . Podle Tesly by měl být nový postup o něco šetrnější k životnímu prostředí a srazit cenu lithia zhruba o třetinu. Spolu s tím by měla opět o něco klesnout i cena akumulátorů.



