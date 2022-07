Tesle po dlouhé době výrazně klesla výroba a dodávky, ty spadly o 18 %. Proč?

Automobilka Tesla vydala oficiální čísla produkce svých vozů za minulé čtvrtletí a po dlouhé době tu nemáme výrazné překonávání rekordů. V tom předminulém stagnovala produkce i dodávky, tentokrát tu máme dokonce výrazné propady. Produkce nových vozů klesla z 305.407 na 258.580 vozů, což máme propad o 15,4 %. V případě dodávek je to pokles z 310.048 na 254.695 aut, tedy o 17,9 %. Meziročně (proti Q2/21) je to nicméně stále 26,6% nárůst. Odpůrci automobilky tak budou jistě jásat, že zákazníci vozy Tesla konečně nekupují, když jim začíná růst konkurence z oblasti ostatních automobilek. Otázkou však je, proč k tomuto poklesu došlo, a zda je to skutečně sníženým zájmem.



A to nejspíše nemusí být úplně pravda, což je vidět i na oněch samotných číslech. Šanghajská továrna je zodpovědná za zhruba polovinu produkce a kvůli koronaviru byla v minulém čtvrtletí několikrát zavřena kvůli lockdownu, takže nemohla vyrábět. To bude patrně primárním důvodem onoho propadu. Zde se totiž vyrábí Modely 3 a Y, přičemž právě u těchto verzí byl onen výrazný propad dodávek (z 295.324 na 238.533 aut).

Když se totiž podíváme na letité Modely S a X, které se vyrábí v USA a jsou na trhu už 10, resp. 7 let, u nich množství dodávek naopak vzrostlo ze 14.724 na 16.162 aut. Je až s podivem, že se po tak dlouhé době na trhu stále prodávají v tak vysokých množstvích. Nové továrny v Berlíně a v Austinu se však zatím rozbíhají a nestačí vykrýt výpadek ze Šanghaje. Více ukáže další čtvrtletí, které by v případě absence dalšího lockdownu mohlo vést opět ke zlepšení situace. Pokud lockdowny nebudou, ale zlepšení nenastane, pak může být problémem skutečný pokles zájmu např. kvůli konkurenci i ona hospodářská situace. Prozatím, jak nedávno řekl Elon Musk, jsou však dvě nové Gigafactory obrovskými dírami na peníze, a otázkou je, jak se také projeví stávající hospodářská situace.



Ostatně zajímavé jsou i údaje, které zveřejnil Tom Libby z S&P Global Mobility. Ve studii se podívali na loajalitu ke značce, tedy zda si uživatel koupí znovu stejnou značku auta, jakou měl předtím. U mainstreamu tato loajalita v období 3/21-4/22 proti 1/20-2/21 klesla z 54,8 % na 52,1 %, u luxusních značek uživatelé setrvají dokonce ještě méně a tam se šlo z 51,0 % na 46,3 %. U Tesly se loajalita za posledního půl roku pohybuje mezi cca 60 až 73 % (za duben ale dost spadla) a je jednou ze tří značek, u nichž loajalita zákazníků ve výše uvedených obdobích rostla. U Tesly to bylo o 4 procentní body, Maserati si polepšilo o 4,3 p.b. a Genesis dokonce o 8,5 p.b. Naopak největší odliv zákazníků má Land Rover (-9,2 p.b.) a Porsche (-8,5 p.b.). Moc se nedaří ani Audi (-7,3 p.b.), Mercedesu (-7,0 p.b.) a poměrně dobře je na tom z německé trojky jen BMW (-2,3 p.b.).